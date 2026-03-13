Η Εβελίνα Παπούλια μίλησε στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην αγκαλιά του Φάνη», βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου η Εβελίνα Παπούλια, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον οικοδεσπότη της.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στη ζωή και στην καριέρα της, ενώ μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε παντρευτεί και χωρίσει μέσα σε μία μόλις ημέρα.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, χρησιμοποιώντας την αίσθηση του χιούμορ του, ρώτησε χαρακτηριστικά: «Έχεις σπάσει το ρεκόρ του γάμου. Έχεις παντρευτεί για μία ημέρα…».

Η Εβελίνα Παπούλια, αναφέρθηκε στο γεγονός ως «γάμος – εξπρές» και εξήγησε: «Ήταν γάμος εξπρές. Χωρίσαμε εκείνη την ημέρα, αλλά έγινε μετά από έναν μήνα, μέχρι να μαζέψω τα πράγματά μου».

Σε ό,τι αφορά τον γάμο και το αν θα ήθελε πλέον να παντρευτεί, η ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο γάμος δεν είναι κάτι το τρομερό. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω… Εμένα θεωρώ ότι δεν μου ταιριάζει ο γάμος. Με αγχώνει προφανώς και δεν μπορώ να λειτουργήσω… Όχι, δεν παντρεύομαι! Τι λόγο έχω να παντρευτώ, όχι δεν θα παντρευτώ. Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλει να πεθάνω ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι…», δήλωσε με χαμόγελο η ηθοποιός.

