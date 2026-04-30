«Καλή τύχη στον αποκλεισμό μιας χώρας με αυτά τα σύνορα» έγραψε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χλεύασε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τα σύνορα της χώρας του είναι πολύ τεράστια για να σφραγιστούν.

«Αν χτίσετε δύο τείχη, ένα από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Δυτική Ακτή και ένα άλλο από το Λος Άντζελες μέχρι την Ανατολική Ακτή, το συνολικό μήκος θα είναι 7.755 χλμ., το οποίο εξακολουθεί να είναι περίπου 1.000 χλμ. λιγότερο από τα συνολικά σύνορα του Ιράν» έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του παραθέτοντας και σχετικό χάρτη.

«Καλή τύχη στον αποκλεισμό μιας χώρας με αυτά τα σύνορα», σημείωσε ο Γκαλιμπάφ σε μια ανάρτηση στο X συνοδεύοντας το σχόλιο με ένα γελαστό emoji.

Ωστόσο, δεν ολοκλήρωσε εκεί αφού σε μία ευθεία «επίθεση» στον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πρόσθεσε: «Υ.Γ. Για τον Πιτ Χέγκσεθ: 1 χλμ. = 0,62 μίλια».

