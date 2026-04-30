Η άνοδος της αβεβαιότητας πλήττει την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και καταναλωτών, ενώ οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και στις εφοδιαστικές αλυσίδες εντείνονται, σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι η οικονομία της ευρωζώνης απομακρύνεται από το βασικό σενάριο προβλέψεων, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνεται, καθιστώντας κρίσιμη τη διάρκεια της σύγκρουσης για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι πριν από την έναρξη της κρίσης η ευρωπαϊκή οικονομία εμφάνιζε σημάδια ανάκαμψης, με βασικό μοχλό την εγχώρια ζήτηση. Ωστόσο, το σκηνικό έχει πλέον επιβαρυνθεί αισθητά, καθώς η άνοδος της αβεβαιότητας πλήττει την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και καταναλωτών, ενώ οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και στις εφοδιαστικές αλυσίδες εντείνονται.

Η ίδια σημείωσε ότι ο αντίκτυπος στην οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια του πολέμου και την ένταση των επιπτώσεών του στις διεθνείς αγορές. Παρά τη δυσμενή συγκυρία, εμφανίστηκε καθησυχαστική ως προς τον κίνδυνο αποπληθωρισμού, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΚΤ παραμένει προσηλωμένη στον στόχο σταθεροποίησης του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα και απέκλεισε επανάληψη φαινομένων αντίστοιχων με εκείνα της δεκαετίας του 1970.

Η κα Λαγκάρντ επισήμανε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας συνεχίζουν να διαβρώνουν το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, περιορίζοντας την κατανάλωση και την επενδυτική δραστηριότητα, ενώ οι βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες έχουν ενισχυθεί. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι τα νοικοκυριά διατηρούν ένα σχετικό «μαξιλάρι» ανθεκτικότητας, χάρη στην μέχρι πρότινος θετική οικονομική δυναμική.

Αναφερόμενη στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, η πρόεδρος της ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διατήρησε ομόφωνα αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι εξετάστηκαν διαφορετικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης και μιας πιθανής αύξησης. Πρόκειται για την έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση χωρίς μεταβολή, με το επιτόκιο καταθέσεων να παραμένει στο 2,00%, της κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και της οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%.

Η ίδια κατέστησε σαφές ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να ακολουθεί προσέγγιση βασισμένη στα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς προκαθορισμένη πορεία επιτοκίων, επαναξιολογώντας την κατάσταση στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου, όταν θα υπάρχουν επικαιροποιημένες προβολές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «όλοι ελπίζουμε σε μια γρήγορη λήξη του πολέμου», επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν πως η οικονομία απομακρύνεται από το βασικό σενάριο, με τις εξελίξεις στην ενέργεια να αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για τις επόμενες αποφάσεις.