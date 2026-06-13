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Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος των τριών και πλέον δεκαετιών που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Η κηδεία για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ θα αρχίσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν στις 9 Ιουλίου, μετέδωσαν σήμερα, κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο.

Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος των τριών και πλέον δεκαετιών που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) διαψεύδουν αναφορές των ΜΜΕ που αφήνουν να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση των ΗΑΕ συμφώνησε στο ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι CNBC.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι οι ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια ξεπάγωσαν είναι «εντελώς ψευδείς κι αβάσιμοι».