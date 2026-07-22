Παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον και ο Σωκράτης Φάμελλος καθώς παρέδωσε πριν από λίγο επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής εν αντιθέσει με τον Βασίλη Κόκκαλη που παρέδωσε νωρίτερα την έδρα του.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 10 βουλευτές, και χάνει την 4η θέση με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 53.

Την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου είχε προαναγγείλει η στήλη «Πληροφοριοδότης» την περασμένη Παρασκευή.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση»

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος και προσθέτει: «Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία».

Αναλυτικά:

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«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους.

Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση.

Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.

Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ.

Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία.

Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν.

Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες.

Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς.

Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή.

Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω».