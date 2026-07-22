Ο Βασίλης Κόκκαλης, όπως είχε προαναγγείλει από την περασμένη Παρασκευή (17/7), παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα.

Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Βασίλη Κόκκαλη να αποστέλλει σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, με την οποία γνωστοποιεί ότι ανεξαρτητοποιείται και παραδίδει και την έδρα του.

Πρώτος επιλαχών για την έδρα του είναι ο Γιάννης Καριπίδης, ο οποίος έχει δηλώσει πως θα δεχθεί την έδρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον μένει με 11 βουλευτές, όσους και η Ελληνική Λύση που βρίσκεται στην 5η θέση με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων.

Δείτε την επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη:

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Η προαναγγελία της παραίτησής του

Ο Βασίλης Κόκκαλης είχε προαναγγείλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη Παρασκευή (17/7).

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: "Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;" Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.

Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Κόκκαλης – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω», είχε αναφέρει στην ανάρτησή του.

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