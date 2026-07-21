«Αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας. Όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται. Είναι συνάρτηση του τι αποτελέσματα θα έχουμε», τόνισε ο Γιώργος Βλάχος.

Ανοιχτό το «παράθυρο» για συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, άφησε ο Γιώργος Βλάχος, τονίζοντας πως «όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται» αν ο πρώην πρωθυπουργός έθετε ως όρο ότι «δέχομαι να στηρίξω τη ΝΔ αλλά όχι με τον Μητσοτάκη αρχηγό».

«Αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας. Όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται. Είναι συνάρτηση του τι αποτελέσματα θα έχουμε», τόνισε ο Γιώργος Βλάχος στα Παραπολιτικά 90,1, ενώ εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το αν θα καταφέρει να κερδηθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας, καθώς θεωρεί ότι είναι δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα.

Για την απόσυρση της πρότασης για το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού

«Από την αρχή που εξαγγέλθηκε αυτή η ρύθμιση είχα εκφράσει τη διαφωνία μου με την έννοια ότι δεν βλέπω πως θα μπορούσε να δουλέψει πρακτικά. Το ίδιο είπα και χθες και ξεκαθάρισα τη θέση μου ότι αν μπει σε ψηφοφορία τις επόμενες μέρες, εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω. Μετά το τέλος της δικής μου παρέμβασης, ο κ. Μητσοτάκης πήρε τον λόγο και ουσιαστικά άφησε σαφέστατα να εννοηθεί ότι αυτή η πρωτοβουλία αποσύρεται. Οπότε το ασυμβίβαστο για το οποίο έγινε τόση πολλή κουβέντα στο παρελθόν δεν πρόκειται αυτή την ώρα να συζητηθεί και να οδηγηθεί σε ψήφιση. Είναι καλύτερα που δεν πάμε σε ψηφοφορία γιατί θα ήταν άσχημο να έρθει σε ψηφοφορία και να μην ψηφιστεί δηλαδή το προτείνει η ΝΔ και οι βουλευτές της να μην το ψηφίσουν γιατί η διαφωνία δεν ήταν μόνο δικιά μου. Το κλίμα ήταν γενικό απλώς εγώ έτυχε να το να το εκφράσω πρώτος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Για το άρθρο για την θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας

«Και σε αυτό διαφώνησα. Δεν υπάρχει λόγος τα 5+ 5 χρόνια που έχει δυνατότητα ένα πρόσωπο να είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας να γίνουν 6 και μία φορά ούτε θα κάνουμε συλλογή τέως προέδρων. Στο τέλος-τέλος και τα πρόσωπα αυτά τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν το θεσμό δεν είναι πάρα πολλά και θα μπορούμε να αλλάζουμε, να επιλέγουμε προέδρους. Θέλουμε ένα πρόσωπο που να είναι αξιόπιστο, να έχει μία πολύ καλή εικόνα, να πείθει τους Έλληνες πολίτες, να είναι σεβαστός στο εξωτερικό, αυτά τα πρόσωπα δεν είναι πολλά για να θέλουμε κάθε τρεις και λίγο αλλάζουμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Ξέρετε η στελέχωση γενικότερα της πολιτικής μας ζωής συνεχώς υποβαθμίζεται διότι άνθρωποι ικανοί, σοβαροί δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Δεν τους εκφράζει αυτό το κλίμα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπ’ όψιν μας. Νομίζω ότι και αυτό δεν θα έρθει προς ψήφιση».

«Έχω αμφιβολίες αν θα κερδηθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αβ πιστεύει ότι είναι εφικτός ο στόχος της ΝΔ για αυτοδυναμία, απάντησε: «Με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται να είναι δύσκολο, το ότι σαν στόχος παραμένει, προφανώς παραμένει και πρέπει να παραμείνει αλλά αν θα κερδηθεί επιτρέψτε μου να έχω κάποιες αμφιβολίες».

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Για το ποιον θεωρεί ο ίδιος ως ρεαλιστικό στόχο για τη ΝΔ, σημείωσε: «Ρωτήθηκα κάποτε αν μπαίνει όριο εκλογικό όριο είπα ότι εγώ ποτέ δε θα βάλω εκλογικό όριο και δεν πρέπει αλλά εκ των πραγμάτων πας με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Οι προηγούμενες εκλογές ήταν οι ευρωπαϊκές, το 28% άρα θεωρητικά υπάρχει αυτό το όριο αλλά διαφορετικές οι ευρωπαϊκές εκλογές, διαφορετικές τώρα γιατί ο κόσμος ψηφίζει για διακυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξεκινάς από εκεί από το 28.31% και προς τα πάνω. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πως θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα».

«Δεν αποκλείω τη συνεργασία με Σαμαρά»

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι ο κ. Σαμαράς θα κάνει κόμμα κι αν αυτό θα βλάψει τη ΝΔ, απάντησε: «Κάθε κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές παίρνει ένα ποσοστό το οποίο όμως αν δεν ήταν αυτό το κόμμα, και δεν μιλώ μόνο για το συγκεκριμένο, κάποιοι δεν θα ψήφιζαν και κάποιοι θα ψήφιζαν άλλο κόμμα. Όλα αυτά όμως έχουν θεωρητική αξία κανείς δεν έχει τον κόσμο δεμένο στο τσεπάκι του, αυτό ισχύει και για τα πρόσωπα».

Για το αν θα μπορούσε η ΝΔ να συγκυβερνήσει με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, είπε: «Το αποτέλεσμα των εκλογών το βράδυ της Κυριακής δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας. Δεν έχει σημασία τι θα πω εγώ, ποιον θέλω».

«Το αποκλείετε εκ των προτέρων αυτό;» ρωτήθηκε στη συνέχεια και απάντησε: «Όχι γιατί να το αποκλείσω αλλά αυτή την ώρα η κουβέντα που κάνουμε είναι υποθετική και θεωρητική».

Για το αν ο ίδιος θα δεχόταν ένα πιθανό όρο Σαμαρά που θα έλεγε: «δέχομαι να στηρίξω τη ΝΔ αλλά όχι με τον Μητσοτάκη αρχηγό» απάντησε: «Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών δείχνουν τις κινήσεις της επόμενης μέρας. Όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται. Είναι συνάρτηση του τι αποτελέσματα θα έχουμε. Ο κόσμος ψηφίζει την Κυριακή και στέλνει μήνυμα, αυτό το μήνυμα πιστεύω θέλοντας και μη όλοι θα το διαβάσουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει διπλή ανάγνωση. Δεν είναι μετρήσεις, είναι πραγματικό αποτέλεσμα. […]Το βράδυ των εκλογών είναι η σκληρή πραγματικότητα για όλους που όλοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί και αλλοίμονο από εκείνους που έχουν πάει στις εκλογές με αποκλεισμούς και με μεγάλα λόγια και το βράδυ των εκλογών ή την επόμενη μέρα θα αναγκαστούν να αναδιπλωθούν».