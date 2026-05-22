Απορρίφθηκε όπως αναμενόταν το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών, μετά την απόφαση της πλειοψηφίας να ανεβάσει τον πήχη της έγκρισης στις 151 ψήφους.

Στην ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν μόνο η Νέα Δημοκρατία και η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν αποχωρήσει καταγγέλλοντας «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα», συνολικά 155 βουλευτές καταψήφισαν ενώ οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας υπερψήφισαν μαζί με τον ανεξάρτητο Νίκο Παπαδόπουλο.

Αξίζει να σημειωθεί πώς ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος αποφάσισε να τηρήσει την ίδια στάση με αυτή που κράτησε χθες στην συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απείχε από την ψηφοφορία. Κάτι που δείχνει πως ενδεχομένως να θεωρείται ή να αισθάνεται ο ίδιος ξένο σώμα πλέον εντός «γαλάζιας» παράταξης.