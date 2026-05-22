Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας ένιωσε έντονη δυσφορία και μεταφέρθηκε άμεσα στο ιατρείο της Βουλής για τις πρώτες εξετάσεις.

Αδιαθεσία αισθάνθηκε ξαφνικά την ώρα που βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η κ. Αγαπηδάκη μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής και πριν από λίγο ήρθε και την παρέλαβε ασθενοφόρο.

Μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» με χαμηλά επίπεδα οξυγόνoυ

Σύμφωνα με πληροφορίες , οι γιατροί στο Ιατρείο της Βουλής διαπίστωσαν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου για αυτό και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια, η υπουργός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας της. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.