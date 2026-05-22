Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 «όχι» και 6 «ναι», η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 15:00 η ψηφοφορία επί του αιτήματος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένων και των επιστολικών ψήφων):

Ναι: 6

Όχι: 155

«Παρών»: 0

Σε σύνολο 161 παρόντων βουλευτών, 155 βουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν, ενώ έξι βουλευτές - πέντε από την Πλεύση Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος - τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ η οποία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Από τη ΝΔ απουσίαζε ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος.

Νωρίτερα, αμέσως μετά τις ομιλίες των αρχηγών τους, είχαν αποχωρήσει όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της ΝΔ για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι που ήταν μέρος της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. «Συντελέστηκε ένα ακόμα επεισόδιο στη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και επιβλήθηκε ένα ακόμα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» κατήγγειλαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛΛΥ, ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Η ΝΔ, δια του εισηγητής της, Μάκη Βορίδη, επικαλέστηκε το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος που ορίζει ότι για θέματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας, εξωτερικής πολιτικής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών.

«Γαλάζιο μπάζωμα» με πρόσχημα τώρα την Εθνική Ασφάλεια χωρίς... κατασκοπεία

Όπως αναμενόταν – και είχε προαναγγείλει το Dnews από τις 4 Μαΐου – η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς μετά από σχετική εντολή του Μεγάρου Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπλόκαρε με το πρόσχημα του ζητήματος Εθνικής Ασφάλειας τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος επικαλούμενοι την παράγραφο 6 του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής, η οποία διευκρινίζει πως εάν αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής εμπίπτει σε θέματα «εξωτερικής πολιτικής» ή «εθνικής άμυνας», τότε απαιτούνται 151 ψήφοι και δεν αρκούν οι 120, προχώρησαν σε ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό «μπάζωμα», αλλά και σε μία κυβίστηση που οπωσδήποτε χρίζει αναφοράς.

Κι αυτό διότι ενώ τόσους μήνες κυβερνητική «γραμμή» ήταν πως το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο τέσσερις ιδιώτες και ουδεμία σχέση έχει με το κράτος ή με κατασκοπεία – που ήταν και ο βασικός λόγος σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου που έμεινε στο συρτάρι η υπόθεση από τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα – τώρα, εντελώς ξαφνικά, τελικά προκύπτει ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας…

Παράλληλα, για την ίδια ακριβώς υπόθεση, το 2022, όταν είχε συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις, η κυβέρνηση δεν είχε επικαλεστεί ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας ώστε να απαιτούνται 151 ψήφοι, αλλά η διαδικασία είχε προχωρήσει με το όριο των 120 ψήφων.

Ανδρουλάκης: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου, σας αφήνουμε στον κατήφορο

Ως διεφθαρμένο και ψεύτη χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Εμείς είμαστε πατριώτες, εσείς είστε πατριώτες της φακής» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας στο κλείσιμο της ομιλίας του ότι το κόμμα του δεν θα νομιμοποιήσει τη διαδικασία να γίνει δεκτό το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με 151 ψήφους.

«Δεν θέλουν να κάνουν Εξεταστική Επιτροπή. Πάνε τα γκολποστ στα μέτρα τους. Τα επιχειρήματά τους δείχνουν τον φόβο. Αυτό αγγίζει τον Μητσοτάκη και το Μαξίμου. Μας λένε ότι δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Διαβάσατε τις καταδίκες; Ακούσατε ότι κάποιος κύριος με το όνομα Τρίμπαλης, ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου, είπε στο δικαστήριο ότι του έδωσαν ένα φακελάκι με ερωτήσεις. Οι βουλευτές της ΝΔ του κάνατε τις ερωτήσεις που του είχε δώσει το παρακράτος; Φανταστείτε να υπήρχε άλλο κόμμα στην κυβέρνηση. Θα είχατε ένα οίστρο για την Ευρώπη, τις Αρχές, τις αξίες. Είστε τα ίδια χειρότερα με αυτούς που καταγγείλατε. Είπατε ότι πάμε στις 151 διότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Αφού υπάρχει τέτοιο θέμα που είναι τόσο σοβαρό που αφορά την ασφάλεια της χώρας, την κυριαρχία των εθνικών δικαιωμάτων, γιατί δεν πάτε στη Δικαιοσύνη; Δεν υπάρχει εθνική ασφάλεια όταν έπρεπε να πάει ο κ. Βορίδης στη Δικαιοσύνη. Τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας. Καταλαβαίνω γιατί δεν σας λένε καλημέρα Καραμανλής και Σαμαράς. Με σκοπό να προστατέψει το Μαξίμου λένε ό,τι θέλουν. Θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν συμβεί σε μας; Ποτέ. Δεν θα είχαμε δεχθεί ο πρωθυπουργός να είχε παρακολουθήσει το υπουργικό συμβούλιο και τα συγγενικά τους πρόσωπα», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και συνέχισε:

«Το παίζετε κόμμα πατριωτικό, αλλά δεν ασχολείστε για το που είναι τα αρχεία των υποκλοπών. Δεν τον ενδιαφέρει τον κ. Βορίδη που είναι τα αρχεία για τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Τι λέτε στην Τουρκία; Ότι η χώρα είναι μπάτε σκύλοι αλέστε; Πόσο πατριώτες είστε; Πατριώτες της φακής. Δεν κάνατε ζημιά στην ΕΥΠ; Γι’ αυτό ο κ. Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να γίνει νέα ΕΥΠ. Βάλατε έναν σεκιουριτά ως διοικητή της ΕΥΠ. Υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον που απειλεί τη Δημοκρατία. Τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ελέγχεις τα μίντια και έχεις έναν στρατό αποδόμησης των αντιπάλων σου, πρέπει να είσαι έτοιμος και να απολογηθείς. Έχετε να πείτε μια συγγνώμη σε μένα; Όσοι από σας λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ να με ενημερώσει γιατί φοβάμαι. Το έκανα εδώ, στη Βουλή. Με απειλείτε κιόλας; Τι θα κάνατε αν σας το έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου; Το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι σας να δείτε το πρόσωπό σας στον καθρέπτη. Είστε χρήσιμοι υπάλληλοι της εκάστοτε εξουσίας. Ο κ. Γεωργιάδης τους έλεγε «κλέφτες και απατεώνες», έλεγε «βαθύπλουτο γόνο» και «ανεπάγγελτο» τον Μητσοτάκη. Θα δώσουμε έναν καθαρό αγώνα. Ένας αγώνας αξιοπρέπειας που θα στείλει στη Δικαιοσύνη όποιον εμπλέκεται. Εμείς είμαστε οι πατριώτες.

Πότε έμαθε για το Predator ο πρωθυπουργός, την πιθανή στοχοποίηση πολιτικών προσώπων και στελεχών της ΕΥΠ. Ποιες εντολές έδωσε; Να δούμε τι συνέβη. Ποιος αποφάσισε ότι μια τέτοια υπόθεση δεν απαιτούσε την άμεση κινητοποίηση της ΕΥΠ. Ήταν αδράνεια ή επιλογή του κ. Μητσοτάκη. Ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου; Για το ποιες πληροφορίες εκτέθηκαν σε τέτοια κράτη; Αν όχι πώς διασφαλίσατε την εθνική ασφάλεια; Ζητήσατε να μάθετε αν είχαν πατήσει συνδέσμους παγίδευσης, αν υπήρξαν παραβιάσεις. Αν δεν ελέγχθηκαν, πώς μπορείτε να ξέρετε τη ζημιά; Πώς μπορεί να νομίζει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εθνική απειλή. Μήπως υπάρχει απουσία διάθεσης διερεύνησης. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας. Όλες αυτές οι ερωτήσεις δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει εθνική ασφάλεια. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο Μητσοτάκης αποφάσισε να καταπατήσει τον ΚτΒ. Φοβάται γιατί όταν θα φύγουν από την εξουσία και η υπόθεση θα διερευνηθεί εις βάθος και τότε θα αποτελέσει παρελθόν και ως πολιτικό πρόσωπο. Η χώρα θα γίνει μια κανονική χώρα.

Βάλτε τα νεροπίστολα της δημοσιογραφίας και τα τρολ να πουν το νέο αφήγημα. Ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός. Ας μείνει ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να εργαλειοποιείτε τον Κανονισμό. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ την υπερασπίζεται.

Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας. Σε αυτό τον κατήφορο που γίνεται επικίνδυνος για τη χώρα. Χωρίς τέλος είναι ο αγώνας μας για τη Δημοκρατία. Θα λάμψει το φως της αλήθειας. Η Δημοκρατία θα νικήσει και η Δεξιά θα ηττηθεί».

Φάμελλος: Ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, να πάρει θέση ο Πρόεδρος της Βουλής

Για «ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλοςκατά την παρέμβασή του στην αρχή της συνεδρίασης της Ολομέλειας, όσον αφορά την εξεταστική για τις υποκλοπές.

Όπως κατήγγειλε, «με εντολή Μητσοτάκη», το «κατάλληλο δίδυμο Βορίδη-Φλωρίδη» παραβιάζει το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει πάση θυσία να κρύψει την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών να τελειώνει αυτήν την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας επίσης ότι «με σύμμαχο την ηγεσία του Αρείου Πάγου» στόχος της κυβέρνησης είναι να μπει το σκάνδαλο στο αρχείο «έχοντας ως αφήγημα ότι είναι υπόθεση ιδιωτών».

Ωστόσο, όπως επισήμανε, η απόφαση του πλημμελειοδικείου «αποκάλυψε πολλά» και ήταν υποχρέωση της αντιπολίτευσης να υποβάλει αίτημα εξεταστικής, όπως έκανε το 2022.

Ο Σ. Φάμελλος διερωτήθηκε τί έχει αλλάξει από το 2022 που εγκρίθηκε το αίτημα για εξεταστική και τώρα επιχειρεί η κυβέρνηση να το εμφανίσει ως «ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για να θέσει τον πήχη στους 151 βουλευτές, να μην ψηφίσει την εξεταστική και έτσι να μπαζώσει, να συγκαλύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο δημοκρατίας όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών».

«Αυτό που άλλαξε είναι ότι τρέμετε», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «εκβιαζόμενο πρωθυπουργό» από έναν «απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ» που έχει καταθέσει ότι «το κακόβουλο λογισμικό το έδινε μόνο σε χώρες και υπηρεσίες».

Κλείνοντας την πρώτη του παρέμβαση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε του βουλευτές της συμπολίτευσης να ψηφίσουν κατά συνείδηση γιατί «δεν είναι σκάνδαλο που αφορά τα σύνορα, την εξωτερική πολιτική, αλλά αφορά την παραβίαση του δικαιώματος του απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών» αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση.

«Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του κ. Μητσοτάκη, όλοι το έχουν καταλάβει δεν είναι θέμα ιδιωτών, είναι θέμα Μαξίμου», κατέληξε.

Κουτσούμπας προς βουλευτές της ΝΔ: Ξυπνάτε και το πρώτο σας ερώτημα είναι: «τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα;»

«Οι συγκαλύψεις σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση» είπε ο Γενικός Γραμματέας της της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας,στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Ξυπνάτε το πρωί, όπως καλή ώρα σήμερα, και το πρώτο ερώτημα που σας απασχολεί είναι: "τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα;". Χθες, ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου απορρίψατε το αίτημα σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής, για να διερευνηθούν ευθύνες των υπουργών σας, που αναφέρονται στη δικογραφία. Σήμερα παίρνει σειρά, για μια ακόμη φορά, το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Τοποθετούμενος μάλιστα επί της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να αποφασίσει η ολομέλεια επί της πρότασης για εξεταστική με 151 ψήφους, αντί με 120, είπε ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγκαινιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία».

Κατά την ομιλία του, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι η Βουλή συζητά σήμερα την ανάγκη σύστασης εξεταστικής επιτροπής, για μια ακόμα υπόθεση «που έχετε δώσει τα ρέστα σας για να μην διερευνηθεί, βαθύτερα, με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου σήριαλ συγκάλυψης, που εξοργίζει και εμάς και πρωτίστως όλο τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για εσάς, ό,τι και να πείτε δεν μπορεί πλέον να πειστεί κανένας, ότι οι υποκλοπές ήταν υπόθεση κάποιων ιδιωτών, που "τυχαίνει", αυτοί οι ιδιώτες να είχαν σχέσεις με κράτη και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, που "τυχαίνει" το ένα τρίτο των στόχων τους να ταυτίστηκε με τους στόχους της ΕΥΠ, που "τυχαίνει" σε αυτά τα πρόσωπα να περιλαμβάνονται δημόσια πρόσωπα, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι κ.ά. Όλες οι συμπτώσεις εδώ μαζεύτηκαν.

Σταματήστε πια αυτό το παραμύθι. Η αλήθεια είναι ότι η ευρηματικότητά σας είναι αστείρευτη όταν πρόκειται να εμποδίσετε διαδικασίες που δεν σας βολεύουν. Τι προσπαθείτε να μας πείσετε τώρα; Ότι η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής απαιτεί 151 βουλευτές, ενώ το 2022 η ίδια απόφαση για το ίδιο θέμα απαιτούσε 120; Τι άλλαξε, αλήθεια, από το 2022; Προφανώς αυτό που άλλαξε είναι ότι έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσειστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι' αυτό δεν θέλετε την εξεταστική επιτροπή. Αυτά τα σημαντικά αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία, ο διορισμένος από εσάς εισαγγελέας, ο ίδιος που έστελνε παραγγελίες για διώξεις των αγροτών, που αγωνίζονταν, δεν τα αξιολόγησε ως σημαντικά ώστε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπως ζητούσε η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Και εσείς του δώσατε πλήρη κάλυψη σε αυτό» επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας.

Όλα αυτά καταλήγουν μόνο στη συγκάλυψη και στα εμπόδια που βάζετε για τη διερεύνηση και αυτού του σκανδάλου τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και βεβαίωσε ότι «εμείς, όπως πάντα, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και σε αυτή την υπόθεση. Επιμένουμε να αποκαλυφθούν όλοι οι υπαίτιοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, να διερευνηθούν οι ευθύνες τους, να κάτσουν στο σκαμνί και να τιμωρηθούν. Να έρθουν στο φως οι πραγματικές αιτίες που το δόγμα "ουδείς εξαιρείται" των παρακολουθήσεων, είναι καθεστώς και στη χώρα μας».

