Θέμα απόλυτης πλειοψηφίας έθεσε η ΝΔ, διά του Μάκη Βορίδη, στη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.

Τον πήχη στα 151 «υπέρ» για την έγκριση της πρότασης σύστασης Εξεταστική Επιτροπήςγια τις υποκλοπές που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, ανέβασε με το «καλημέρα» η ΝΔ.

Ο Μάκης Βορίδης από πλευράς πλειοψηφίας, επικαλέστηκε την παράγραφο 6 του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής, υποστηρίζοντας επί της ουσίας πως το ζήτημα άπτεται θεμάτων «εθνικής ασφάλειας» και σημειώνοντας πως η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναφέρει πως απαιτούνται 120 ψήφοι για την έγκρισή της, παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής.

«Αποστολή της ΕΥΠ είναι και τα ζητήματα προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας. Τα λέει ο νόμος. Ερώτημα: Η προστασία εδαφικής ακεραιότητας της χώρας έχει σχέση με την εθνική άμυνα; Έχει; Για να ακούσω το όχι... Η προστασία στρατιωτικών συμφερόντων; Έχει σχέση;», διερωτήθηκε ο Μάκης Βορίδης.

«Θα ζητηθούν ενδεχομένως οι φάκελοι για τυχόν επισυνδέσεις για να τους ελέγξουμε. “Φέρτε τις συμβάσεις” θα μας πείτε. Σωστά; Σωστά. Αυτοί οι έλεγχοι που θα ζητηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν παράνομη πράξη της ΕΥΠ. Αυτά δεν εμπίπτουν σε εθνική άμυνα;», συνέχισε ο Μάκης Βορίδης.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου που κατήγγειλε παραβίαση του Συντάγματος και έκανε λόγο για το «τέλειο μπάζωμα», με τον Μάκη Βορίδη να απαντά πως το Σύνταγμα ορίζει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας και τον Νίκο Ανδρουλάκη να φωνάζει από το έδρανό του: «Το 22 δεν το είχε; Το ‘22 δεν την όριζε; Σε ρωτάω!».

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Τζανακόπουλος: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

«Ο κ. Βορίδης δεν υποστήριξε ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αλλά ότι τα θέματα ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο», είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος και πρόσθεσε: «Η υπόθεση των υποκλοπών και του Predator, μας λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι μια υπόθεση ιδιωτών. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν αφορά κρατικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έκρινε ότι υπάρχει θέμα κρατικών μυστικών. Ο κ. Βορίδης λέει κάτι άλλο. Μου θυμίζει το «με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω».

Καραθανασόπουλος: Εξεταστική Επιτροπή με βάση την προηγούμενη απόφαση

«Το 2022 δεν υπήρχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Είναι άλλη μια συγκάλυψη. Δεν θέλετε να διερευνηθεί η υπόθεση», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

«Θεωρούμε ότι πράγματι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Θα πρέπει να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή με βάση την προηγούμενη απόφαση», κατέληξε.

Φάμελλος: Δεν ντρέπεται ο Μητσοτάκης, δεν σταματάει, δεν σέβεται το Σύνταγμα

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Υπάρχει παραβίαση του συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Είναι εντολή Μητσοτάκη να τελειώνει η κυβέρνηση με όλα τα σκάνδαλα», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Έλεγαν ότι είναι υπόθεση ιδιωτών. Ήταν υποχρέωση της αντιπολίτευσης να καταθέσει αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Τον Αύγουστο του 2022 έγινε Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους και τώρα το εμφανίζει ως θέμα εθνικής ασφάλειας για να μπαζώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πάει πολύ με αυτή την αυθαιρεσία; Αφαιρείται το δικαίωμα του λαού να κρίνει. Αυτά που λέει ο κ. Βορίδης δεν στέκονται. Καταθέτω τα πρακτικά της Βουλής από το 2022. Τότε δεν ήταν θέμα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής; Το ερώτημα είναι τι άλλαξε; Στο τέλος της διαδικασίας ψηφίστηκε με 142 ψήφους και λειτούργησε. Τι άλλαξε; Το δικαστήριο αποκάλυψε νέα στοιχεία και τρέμετε. Ο πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος. Από έναν απόστρατο του Ισραήλ. Γιατί σας κρατάνε και σας στέλνουν σε μια τέτοια μεθόδευση; Τι φοβάστε; Σας κρατάνε; Έχουμε και τον ανιψιό του που λέει ότι κάποιον κάλυψε. Θα κάνετε τα πάντα, δεν έχετε το ανάστημα. Παραβιάζετε το Σύνταγμα. Δεν ντρέπεται, δεν σταματάει, δεν σέβεται το Σύνταγμα. Όλα αυτά κουρελόχαρτο. Δεν απαιτείται καμία αυξημένη ψήφο με 151 ψήφους. Δεν είναι σκάνδαλο εθνικής ασφάλειας. Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του κ. Μητσοτάκη. Απαιτώ και ζητώ από τον Πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση. Τώρα τι θα κάνει;»