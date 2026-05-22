Αν ψήφισαν την γραμμή της κυβέρνησης και οι δυο έως τρεις ανεξάρτητοι "Σπαρτιάτες", όπως κάνουν συνεχώς τους τελευταίους μήνες, την πρόταση της κυβέρνησης για την Προανακριτική ψήφισαν κάτω από 151 βουλευτές.

Μείζον πολιτικό πρόβλημα δημιουργείται για την κυβέρνηση από την -μυστική- ψηφοφορία για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή το βράδυ της Πέμπτης.

Η απόφαση κατά της σύστασης Προανακριτικής, θέση που πιστό στη στρατηγική του για συγκάλυψη όλων των μεγάλων σκανδάλων υποστήριξε το Μέγαρο Μαξίμου, έλαβε 152 ψήφους ενώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ αριθμεί 156 βουλευτές.

Γεγονός που σημαίνει πως την πρόταση δεν ψήφισαν μίνιμουμ τρεις «γαλάζιοι» βουλευτές, καθώς ένας ακόμα βουλευτής, ο Γιώργος Βλάχος, επέλεξε επιδεικτικά να απέχει από την ψηφοφορία.

Στην ουσία όμως ενδέχεται να αγνόησαν τη γραμμή του Μαξίμου πάνω από έξι βουλευτές, αν οι δυο έως τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από τους «Σπαρτιάτες» συνέχισαν τη «γραμμή» που έχουν χαράξει να υπερψηφίζουν τα πάντα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.

Σε μια τέτοια περίπτωση, που είναι και η πιθανότερη -με σιγουριά δεν μπορεί να μιλήσει κανείς καθώς η ψηφοφορία είναι μυστική- την γραμμή του Μαξίμου αγνόησαν έξι έως επτά «γαλάζιοι» βουλευτές. Γεγονός που δεν δείχνει απλώς το μείζον πρόβλημα συνοχής που εμφανίζει το κυβερνών κόμμα, ούτε μόνο ότι η γραμμή της συγκάλυψης μείζονων σκανδάλων συναντά και σοβαρή αμφισβήτηση εντός της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Δείχνει πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ουσιαστικά και πρόβλημα «δεδηλωμένης» εφόσον η πρόταση για Προανακριτική ψηφίζεται από λιγότερους από 151 βουλευτές της πλειοψηφίας.

Προσοχή, δεν λέμε ότι σε μια πρόταση δυσπιστίας οι «γαλάζιοι» βουλευτές θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Λέμε ότι υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα δεδηλωμένης, γεγονός που «φωτογραφίζει» πόσο δύσκολη θα είναι για το κυβερνών κόμμα η επόμενη μέρα των εκλογών.