Παράλληλα έστρεψε τα πυρά της στην αντιπολίτευση, εγκαλώντας την πως «αναζητά εχθρούς» και «αίμα στην αρένα».

«Είμαι απολύτως αθώα δεν έχω τίποτα να κρύψω και να φοβηθώ», τόνισε από το βήμα της Ολομέλειας η Φωτεινή Αραμπατζή, κατά της οποίας στρέφονται οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε για «ψέματα», «τοξικότητα», «δημόσιο διασυρμό», «στοχοποίηση» και «οχετό σχολίων» εναντίον της επισήμανε πως αρχικά είχε πει να γίνει προανακριτική προκειμένου να καθαρίσει το όνομά της.

Παράλληλα έστρεψε τα πυρά της στην αντιπολίτευση, εγκαλώντας την πως «αναζητά εχθρούς» και «αίμα στην αρένα» και υποστήριξε πως: «Υπήρξε μηδέν ευρώ ζημιά, υπήρξε μηδέν ευρώ παράνομο όφελος. Η επιχείρηση της πολιτικής ενοχοποίησης μου έγινε γι’ αυτό το μηδέν. Κανένα παράνομο όφελος, καμία ζημία στους κοινοτικούς πόρους υπήρξε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diofsrq1lilt?integrationId=40599y14juihe6ly}