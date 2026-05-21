Ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων στην υπόθεση του ΟΕΠΕΚΕ ανέρχεται στους 50.

Με την ιδιότητα του υπόπτου καλούνται να περάσουν αύριο την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 11 βουλευτές της ΝΔ που βρίσκονται στο «στόχαστρο» της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα

Ο κύκλος των εξηγήσεων άνοιξε το πρωί με τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της διασπάθισης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι ωστόσο ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη για τις 5 Ιουνίου. Τότε θα πρέπει να επανέλθουν στο εισαγγελικό γραφείο, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων τους προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων για να αντικρούσουν τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες ελέγχονται. Ανάμεσά τους, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς και πρώην και νυν στελέχη του Οργανισμού. Ορισμένοι εξ’ αυτών καλούνται ως ύποπτοι διάπραξης του αδικήματος της απιστίας ενώ κάποιοι θα δώσουν εξηγήσεις για κακούργημα, που αφορά την κατηγορία της απάτης η οποία ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός πάντως των εμπλεκομένων στην υπόθεση ανέρχεται στους 50.

Αύριο καλούνται οι βουλευτές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αύριο το πρωί έχουν κληθεί να προσέλθουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 11 βουλευτές, που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία, η ασυλία των οποίων ήρθη πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο.

Μόνο οι Κώστας Αχιλ. Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη που εξετάζεται ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ ενώ οι υπόλοιποι καλούνται σε ανωμοτί εξηγήσεις για πλημμεληματικές πράξεις.

Εξηγήσεις αναμένεται να δώσουν και πέντε πρώην βουλευτές της ΝΔ , οι οποίοι έχουν, ήδη, λάβει κλήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι βουλευτές δεν θα εμφανιστούν αυτοπροσώπως αλλά θα εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους και θα ζητήσουν προθεσμία. Ωστόσο, διαφορετική στάση φαίνεται πως θα κρατήσουν οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας καθώς φέρονται να έχουν πρόθεση να παρέχουν τις εξηγήσεις που τους έχουν ζητηθεί.

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των ανωμοτί εξηγήσεων των περίπου 50 προσώπων, οι εισαγγελικοί λειτουργοί θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα καθώς από τις ανωμοτί καταθέσεις τους θα κριθεί αν και σε ποιους, τελικά, θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικογραφία που αφορά στους βουλευτές της ΝΔ, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος βρίσκεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η οποία και θα αποφασίσει για την τύχη της. Και αυτό γιατί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.