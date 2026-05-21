Σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, και αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Η διαδικασία αφορά τόσο πολιτικά όσο και μη πολιτικά πρόσωπα, με τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας —των οποίων η Βουλή έχει ήδη άρει την ασυλία— να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα θα παρουσιαστούν οι ιδιώτες και λοιποί μη πολιτικοί εμπλεκόμενοι, ενώ αύριο αναμένεται να εμφανιστούν οι βουλευτές στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Λουκάρεως. Οι περισσότεροι, σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθενται να ζητήσουν προθεσμία από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη, προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως για το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας πριν καταθέσουν αναλυτικά τις θέσεις τους.

Σε δεύτερο χρόνο, οι ύποπτοι θα επανέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των συνηγόρων τους, καταθέτοντας έγγραφες ή προφορικές εξηγήσεις. Στόχος της υπερασπιστικής τους γραμμής είναι να αποτραπεί η άσκηση ποινικών διώξεων και η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο.

Την τελική απόφαση για το αν θα προχωρήσουν διώξεις θα λάβουν οι εισαγγελικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν υποθέσεις που αφορούν πράξεις του 2021. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πίεση χρόνου, καθώς πρόκειται για πλημμελήματα και υπάρχει ορατός κίνδυνος παραγραφής. Αν κριθεί ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, η υπόθεση θα οδηγηθεί στο ακροατήριο και οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη ως κατηγορούμενοι.

Οι έντεκα βουλευτές που καλούνται να παράσχουν ανωμοτί εξηγήσεις είναι οι Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Κώστας Τσιάρας, Κώστας Σκρέκας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Τα αδικήματα που ερευνώνται περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε απιστία.