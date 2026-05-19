Η βιαστική έγκρισή, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα, αναφέρει μεταξύ άλλων η Κοβέσι.

Την ανησυχία της για την τροπολογία Φλωρίδη, που κατατέθηκε αργά το βράδυ την Δευτέρας, και αφορά στην αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από μέλη της Βουλής» (στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ) εξέφρασε με επιστολή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.

Η επιστολή αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε γνώση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών να τροποποιήσουν τον εθνικό Ποινικό Κώδικα με σκοπό την εισαγωγή ειδικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από μέλη του Κοινοβουλίου.

»Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την προβλεπόμενη νομοθετική αλλαγή, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, οι υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών ενώ μεταξύ άλλων η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την Ολομέλεια του Εφετείου σε συμβούλιο.

Σύμφωνα με πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η προτεινόμενη διάταξη, μεταξύ άλλων, είναι ασυμβίβαστη και με την ελληνική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ασκούν όλες τις εξουσίες ενός ανακριτή, με εξαίρεση τη διεξαγωγή της εξέτασης του κατηγορουμένου και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα και την προσωρινή κράτηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ίδιες πληγές θεωρούν πως η τροπολογία Φλωρίδη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των εξουσιοδοτημένων εισαγγελέων της που τους έχουν ανατεθεί βάσει του δικαίου της Ε.Ε., δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως «η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» ενώ για τα στενά χρονοδιαγράμματα που ορίζει η τροπολογία Φλωρίδη αναφέρουν πως ίσχυαν για πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους εν γένει μέχρι το 2019 οπότε και καταργήθηκαν με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνουν πως αποσκοπούν στην ταχύτερη δυνατή εκδίκαση υποθέσεων με ιδιαίτερο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς καμία έκπτωση ως προς τις αρχές της δίκαιης δίκης.