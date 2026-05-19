Πριν από περίπου δέκα μέρες ολοκληρώθηκε η συνεργασία 20 ετών της Σίας Κοσιώνη με το ΣΚΑΙ.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Σία Κοσιώνη, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εικοσαετούς συνεργασίας της με τον ΣΚΑΙ.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού, αποχαιρέτησε στις 8 Μαΐου τους τηλεθεατές, εμφανώς συγκινημένη, ενώ μέσω των δηλώσεών της, δεν αποκάλυψε ποια πρόκειται να είναι τα νέα της επαγγελματικά βήματα.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 19 Μαΐου, η ίδια δήλωσε πιο ξεκούραστη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το αν έχει προκύψει κάτι για το επαγγελματικό της μέλλον:

«Είμαι καλά. Είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω έναν μαγικό τρόπο να γεμίζω τις μέρες. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω. Θα το βελτιώσω. Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις. Δεν κάνω άλλη δουλειά! Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dimg4ummtl2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό της μέλλον ανέφερε: «Δεν έχω κάτι να πω, αν είχα θα σας έλεγα. Ευχαριστώ… Μόνο ευγνωμοσύνη…», τόνισε κλείνοντας αναφερόμενη στους συναδέλφους της.