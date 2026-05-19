Η Dara χάρισε στη Βουλγαρία στη πρώτη της νίκη στη Eurovision τραγουδώντας το «Bangaranga» επί σκηνής.

Η Dara με το τραγούδι «Bangaranga» ήταν η φετινή εκπρόσωπος της Βουλγαρίας για τη Eurovision, χαρίζοντας στην χώρα την πρώτη της νίκη στο μουσικό διαγωνισμό, συγκεντρώνοντας 516 πόντους από το κοινό και τις επιτροπές.

Πρόκειται για την φετινή έκπληξη του διαγωνισμού καθώς η Dara μέχρι την εμφάνισή της στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού δεν ήταν μέσα στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Παρ’ όλα αυτά, το μυστήριο που δημιουργήθηκε γύρω από τον τίτλο του τραγουδιού, η φωνητικές της ικανότητες, αλλά και η συνολική σκηνική παρουσία, οδήγησαν την 27χρονη ερμηνεύτρια στην κορυφή.

Λίγες ημέρες μετά από τον τελικό η νικήτρια της Eurovision 2026, παραχώρησε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση της Βουλγαρίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει μέχρι σήμερα το αποτέλεσμα της προσπάθειάς της.

Το σχετικό απόσπασμα, προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το πρωινό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Εγώ πρώτα πρέπει να ξεκουραστώ καλά και να αφήσω το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες δύο ημέρες», ανέφερε αρχικά.

Μιλώντας για το τελικό αποτέλεσμα πάνω στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή, τόνισε: «Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, αλλά είμαι πραγματικά ευτυχισμένη επειδή καταφέραμε πάνω στη σκηνή να νιώσουμε ελεύθεροι, σίγουροι, σταθεροί και απολαύσουμε τη στιγμή. Κάθε φορά που έβγαινα στη σκηνή έλεγα από μέσα μου: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ γιατί είναι μία στο εκατομμύριο». Αυτή είναι η κατάσταση, ακόμα δεν έχω ρίξει ούτε ένα δάκρυ για τη νίκη μου, γιατί δεν έχω χρόνο να χαλαρώσω τόσο ώστε να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί».

Και συνέχισε: «Και τη στιγμή που κερδίσαμε, ούτε τότε συνειδητοποίησα πραγματικά ότι είχαμε κερδίσει».

Στην ερώτηση σχετικά με το αν περίμενε τη νίκη της απάντησε: «Όχι, δεν είχα καμία προσδοκία, γιατί πιστεύω πως οι άνθρωποι πρέπει να απαλλαγούν από τις περισσότερες προσδοκίες, για οτιδήποτε επειδή αυτές εμποδίζουν τα πράγματα να συμβούν και περιορίζουν την εξέλιξη. Εγώ, δεν είχα καμία απολύτως προσδοκία. Νιώθω πολύ ευγνώμων για την ομάδα μου και ταπεινή. Μας έδωσαν την άνεση και την υποστήριξη που χρειαζόμασταν ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας πάνω στη σκηνή. Κάθε άνθρωπος ήξερε ακριβώς γιατί βρίσκεται εκεί και για ποιο πράγμα αγωνίζεται».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dimhmn8fd2w1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μιλώντας για την ομάδα της, στάθηκε στην συνεργασία της με τους έλληνες καλλιτέχνες. Υπενθυμίζεται ότι το τραγούδι της συνυπογράφηκε από τον Δημήτρη Κοντόπουλο, ενώ πίσω από τα μαθήματα φωνητικής της, ήταν η Βικτώρια Χαλκίτη:

«Είχα επίσης μία δασκάλα φωνητικής από την Ελλάδα, που λέγεται Βικτώρια. Και εκείνη είναι καταπληκτική και της αξίζει επίσης αυτή η επιτυχία».

Τέλος, στο σχετικό απόσπασμα, η Dara, ακούγεται να μιλά για τη συμβολή του συντρόφου της, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες στάθηκε στο πλευρό της διακριτικά, στηρίζοντας την προσπάθειά της: «Του αξίζει η νίκη. Αν δεν ήταν αυτός δεν θα συμμετείχα στη Eurovision. Τον αγαπώ πολύ. Ξέρει τι θέλω να του πω».