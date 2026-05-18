Με μία άκρως συγκινητική ανάρτηση επέστρεψε ο Akylas στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης εκπροσώπησε την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto» και αμέσως κατάφερε να γίνει viral τόσο με τις εκκεντρικές του εμφανίσεις όσο και με το χαμόγελό του.

Ο ίδιος στο παρελθόν, μιλώντας για το τραγούδι του είχε αναφερθεί στη μητέρα του και στα όσα του προσέφερε μεγαλώνοντας, ενώ η «γέφυρα» του τραγουδιού αποτελεί ένα μήνυμα προς εκείνη.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Akylas, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ορισμένες φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία και το ταξίδι του στη Eurovision έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του.

Στη λεζάντα του, αναφέρθηκε στα όνειρά του, στέλνοντας παράλληλα το δικό του, ηχηρό μήνυμα: «Κοίτα μαμά , πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες. Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται.

Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι αυτό που είναι. Να τα στηρίζουν κι ας μη τα καταλαβαίνουν στην αρχή».

Να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 που συμμετείχε με το Ferto στον τελικό του Σαββάτου, κατάφερε να κατακτήσει την δέκατη θέση στην τελική βαθμολογία συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς, ενώ την πρωτιά κέρδισε η Βουλγαρία με 516 πόντους συνολικά.

