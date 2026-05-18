Στην Πλάκα παντρεύτηκε το Σάββατο η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο επέλεξε να παντρευτεί η Αθηνά Οικονομάκου τον εκλεκτό της καρδιάς της Μπρούνο Τσερέλα, με το μυστήριο να ολοκληρώνεται το Σάββατο 16 Μαΐου στην περιοχή της Πλάκας.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε με ελάχιστους καλεσμένους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 18 Μαΐου, αποκαλύπτοντας χαρακτηριστικά: «Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο, ήταν λίγοι οι καλεσμένοι. Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, τη συγκίνηση, με όλα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dilnw4vwf3vd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, το πρωί της Δευτέρας, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», αποκάλυψε ότι το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος με δέκα άτομα προσκεκλημένους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dilo3ku59do1?integrationId=40599y14juihe6ly}