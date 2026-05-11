Παντρεύεται η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου;

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται ότι πλέον δεν κρατούν κρυφό τον έρωτά τους και τη σχέση τους καθώς μέρα με τη μέρα αναρτούν όλο και περισσότερα κοινά τους στιγμιότυπα στα social media.

Αν και στην αρχή κρατούσαν διακριτική στάση απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας, πλέον έχουν ανοικτές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, κοινές φωτογραφίες και βίντεο που επισφραγίζουν τις φήμες που τους ήθελαν μαζί.

Ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό ήρθε για να ανάψει φωτιές και να φέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ενός επικείμενου γάμου.

Συγκεκριμένα, η Ρία Ελληνίδου το Σαββατοκύριακο που πέρασε παραβρέθηκε στο γάμο της αδερφής της και λίγο αργότερα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά από τα χαρούμενα στιγμιότυπα.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν δίστασε να σχολιάσει δημόσια το καρουζέλ φωτογραφιών, γράφοντας χαρακτηριστικά: «άντε σιγά σιγά», με τη Ρία Ελληνίδου να του απαντά: «πες μου μόνο ημερομηνία για να ραφτώ».

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, ο επιχειρηματίας πρόσθεσε στα σχόλια της φωτογραφίας: «Αφού την ξέρεις (σ.σ την ημερομηνία) και είναι σχεδόν όλα έτοιμα».

Αν και η στιχομυθία μοιάζει να είναι προάγγελος ενός επικείμενου γάμου, το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση.