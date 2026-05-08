Έκπληξη με το μέρος που θα τελεστεί τελικά ο γάμος.

Με τον πιο όμορφο τρόπο θα επισφραγίσουν τον έρωτά τους Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα. Το ζευγάρι, του οποίου η σχέση έχει συζητηθεί όσο κανενός άλλου, αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του.

Η αναγγελία του γάμου τους δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου», που έφερε στο φως η ιστοσελίδα της Espresso και έκπληξη αποτελεί το γεγονός οτι η τελετή θα γίνει στην Αττική και όχι στην Πάρο.

Πιο συγκεκριμένα η προαγγελία αναφέρει: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

Το προηγούμενο διάστημα, η Αθηνά Οικονομάκου ξεκίνησε τις πρόβες νυφικού της, που όπως η ίδια αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της, θα είναι δημιουργία Celia Kritharioti.

Τα σενάρια θέλουν την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να τελούν και δεύτερο γάμο, κάτι σαν ανταλλαγή όρκων, που θα συνοδευτεί με ένα μεγάλο πάρτι που θα γιορτάσουν με τους φίλους τους.

