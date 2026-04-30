Τον σύντροφό της αναμένεται να παντρευτεί αυτό το καλοκαίρι η Δανάη Μπάρκα.

Η Δανάη Μπάρκα την Τετάρτη 30 Απριλίου, δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσω της οποία επιβεβαίωσε ότι αυτό το καλοκαίρι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η ηθοποιός, πόζαρε στην παραλία της Θεσσαλονίκης φορώντας μία μπλούζα που αποκάλυπτε τον επικείμενο γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι θα παντρευτεί τον Ιούνιο στη Μεσσηνία, όπου θα πραγματοποιηθεί ένα τριήμερο πάρτι, ενώ υπάρχει η φήμη ότι ετοιμάζουν και ένα γλέντι στη Σέριφο.

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δεν δίστασε να απαντήσει σε ορισμένα σχόλια χρηστών, ένα εκ των οποίων ανέφερε: «Ανακοινώσεις τα πάντα αλλά το boy κάνει μέσω δικηγόρου αναφορά να μην έρθουν κάμερες και φώτο στο γάμο σου… του τρελού».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτό η Δανάη Μπάρκα, απάντησε: «1» Είναι αναληθές όλο αυτό που λέτε, 2)Το τι βγαίνει από τα δικά μου social με το ποιος έχει δικαίωμα και πρόσβαση σε προσωπικές μου στιγμές ή τι υλικό θα τραβήξει ο κάθε ένας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. 3) Μην πιστεύετε ό,τι διαβάζετε σε τέτοιου είδους ψευδή site. Καλή συνέχεια».

Ωστόσο, η ίδια δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά και την ευτυχία της για τον επικείμενο γάμο της, ενώ μέσω μίας νέας ανάρτησης θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους της έστειλαν θετικά μηνύματα.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου, η Δανάη Μπάρκα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πόσα ωραία μηνύματα έχω διαβάσει. Σας ευχαριστώ και σας στέλνω την αγάπη μου. Να χαμογελάτε και μη μένετε στην αρνητίλα… Γύρω μας υπάρχει μπόλικη θετική ενέργεια».