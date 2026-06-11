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Λίγες ημέρες έχουν απομείνει μέχρι τη στιγμή που η Δανάη Μπάρκα θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Στιγμές χαλάρωσης και απόλυτης ηρεμίας φαίνεται να απολαμβάνει η Δανάη Μπάρκα λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της.

Στις 29 Απριλίου μέσω ανάρτησής της επιβεβαίωσε την είδηση φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι που ανακοίνωνε το ευτυχές γεγονός.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησία στο πλευρό του αγαπημένου της Φάνη Μπότση, και όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν δεν την έχει καταβάλλει το άγχος των προετοιμασιών.

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Αν και η ίδια δεν έχει μοιραστεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πού θα γίνει η τελετή, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες της.

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Μόλις χθες, δημοσίευσε ένα βίντεο από την πρόβα νυφικού στο οποίο απεικονιζόταν να χορεύει και να τραγουδά «Ωραία που ‘ναι η νύφη μας».

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, δημοσίευσε μία νέα ανάρτηση από την παραλία όπου δείχνει να απολαμβάνει τη θάλασσα και τον ήλιο λίγες ημέρες πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

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