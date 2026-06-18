Η φωτιά περιορίστηκε και κατασβέστηκε άμεσα.

Στις 13:36, σήμερα, 18 Ιουνίου, οι κάμερες επιτήρησης του ΣΠΑΥ και ταυτόχρονα οι εθελοντικές ομάδες στα παρατηρητήρια του Υμηττού εντόπισαν άμεσα την φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Χατζήρια στο Κορωπί, μεταξύ του Μουσείου Πάλλη και του Ιππικού Ομίλου.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Δήμων – Μελών του ΣΠΑΥ με δύο οχήματα από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κρωπίας, δύο οχήματα από τον Δήμο Μαρκοπούλου – Μεσογαίας και ένα όχημα από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας συνέδραμαν εθελοντές που επιχειρούν στον Υμηττό.

Χάρη στην έγκαιρη ανίχνευση και την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και του ΣΠΑΥ, η φωτιά περιορίστηκε και κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να εξελιχθεί σε σοβαρό συμβάν. Αποτέλεσμα της συνολικής κινητοποίησης ήταν να περιοριστεί η φωτιά σε ένα στρέμμα.

Η τεχνολογία, η διαρκής επιτήρηση – επαγρύπνηση και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποδεικνύουν καθημερινά την αξία τους στην προστασία του Υμηττού και των γύρω περιοχών.

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