Συχνά λάθη με τη διατροφή και τα φάρμακα σε περίπτωση διάρροιας.

Κανένας δεν θέλει να μιλά για τη διάρροια, μέχρι να μην μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, η έξαρση κυκλοσπορίασης στις ΗΠΑ έχει φέρει στην επικαιρότητα αυτό το σύμπτωμα.

Είτε αυτή η… ταλαιπωρία οφείλεται σε μολυσμένο τρόφιμο, είτε σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, οι γαστρεντερολόγοι και οι λοιμωξιολόγοι επισημαίνουν πως τα ίδια λάθη μπορεί να επιδεινώσουν την ήδη κακή κατάσταση και μας συμβουλεύουν να τα αποφύγουμε.

1. Λήψη Imodium με την πρώτη κράμπα

Αυτονόητα, η πρώτη μας σκέψη είναι να βάλουμε «φρένο» στη διάρροια. Όμως, αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ εάν η αιτία είναι κυκλοσπορίαση, νοροϊός, σαλμονέλα ή ορισμένα στελέχη Ε.coli. «Σταματά την κίνηση του εντέρου, οπότε εάν έχετε μολυσματική ασθένεια που παράγει τοξίνες, ουσιαστικά σταματάτε τον φυσικό μηχανισμό του εντέρου, που είναι να προσπαθήσει να καθαρίσει την τοξίνη», εξηγεί ο γαστρεντερολόγος δρ. Σβέτανγκ Ντεσάι.

Με αυτό τον τρόπο, μπορεί το μικρόβιο- και οι τοξίνες που παράγουν κάποια από αυτά- να παραμείνει στο έντερο για περισσότερο. Για ανακούφιση τις δύο πρώτες ημέρες, ο Ντεσάι λέει πως είναι καλύτερη επιλογή ένα σκεύασμα με βάση το βισμούθιο. Το Imodium είναι καλύτερο για μη λοιμώδη διάρροια, συμπληρώνει.

2. Αγνοούμε τα σημάδια

«Το νο1 λάθος είναι να αγνοούμε τα προειδοποιητικά σημάδια», λέει ο γαστρεντερολόγος δρ. Σάουραμπ Σέτι. Τονίζει ότι πρέπει να έχουμε τον νου μας για πυρετό πάνω από 38,3°C, αίμα στα κόπρανα, ζαλάδα και άλλα σημάδια αφυδάτωσης, έντονο κοιλιακό πόνο ή αν η διάρροια κρατήσει πάνω από 2-3 ημέρες. Σε εκείνο το σημείο πρέπει να σταματήσουμε «την αυτο-διάγνωση και αυτο-θεραπεία», προειδοποιεί.

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3. Ενυδατωνόμαστε μόνο με νερό

Όταν έχουμε διάρροια, η ενυδάτωση είναι κρίσιμη, αλλά δεν αρκεί μόνο το νερό. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα συμπλήρωμα για το κάλιο και τους άλλους ηλεκτρολύτες που χάνουμε και να αποφύγουμε τα αναψυκτικά με ζάχαρη και τους χυμούς. Επίσης, ίσως είναι καλό να αποφύγουμε τον καφέ και άλλα ροφήματα με καφεΐνη για μερικές ημέρες, γιατί μπορεί να γίνουν χειρότερα τα πράγματα.

Σημασία δεν έχει μόνο τι πίνουμε, αλλά και πώς το κάνουμε. Καλύτερα να πίνουμε μικρές γουλιές τακτικά, περίπου μία κουταλιά κάθε 5-10 λεπτά. Επίσης, δεν πρέπει να αγνοήσουμε σημάδια όπως σκούρα ούρα, λιγότερο συχνή ούρηση, ξηροστομία, αυξημένη δίψα ή ζαλάδα όταν σηκωνόμαστε. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι αφυδατωνόμαστε.

4. Παίρνουμε αντιβιοτικά που έχουμε στο σπίτι

Δεν πρέπει να στραφούμε σε τυχόν αντιβιοτικά που έχουμε στο σπίτι. «Υπάρχουν συγκεκριμένες μορφές του E.coli που όταν εκτίθεται σε αντιβιοτικά απελευθερώνονται όλες οι τοξίνες του και αυτές μπορεί να επηρεάσουν τους νεφρούς, να προκαλέσουν κρίσεις και προβλήματα αιμορραγίας», λέει ο λοιμωξιολόγος δρ. Ντάνιελ Ίγκαν.

5. Τρώμε ό,τι συνήθως

Εάν «φορτώσουμε» το έντερο με βαριές, δύσπεπτες τροφές, μπορεί η ανάρρωση να γίνει πιο δύσκολη. Η διατροφή μας πρέπει να είναι «ελαφριά, με λίγα λιπαρά και φυτικές ίνες και χωρίς γαλακτοκομικά», συμβουλεύει ο Σέτι, καθώς σε αυτή την κατάσταση, το έντερο δεν χρειάζεται πράγματα που μπορεί να το ερεθίσουν περαιτέρω. Μόλις νιώσουμε καλύτερα, μπορούμε να επιστρέψουμε σταδιακά στη συνήθη διατροφή μας.

6. Δεν τρώμε τίποτα

Και αυτό αποτελεί ένα συνηθισμένο λάθος, να μένουμε νηστικοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάτι που επίσης δεν βοηθά το έντερο. Είναι ΟΚ αν δεν έχουμε όρεξη να φάμε την πρώτη ημέρα, αλλά οτιδήποτε περισσότερο από αυτό μπορεί να παρατείνει την ταλαιπωρία. Για αυτό οι ειδικοί τονίζουν πως δεν πρέπει να μείνουμε πάνω από μία ημέρα νηστικοί. Όταν νιώθουμε έτοιμοι να φάμε, πρέπει να προτιμήσουμε τροφές ελαφριές, με λίγα λιπαρά και φυτικές ίνες, όπως τοστ, ρύζι, μπανάνες, πουρέ μήλου, κρακεράκια και σκέτα ζυμαρικά.

7. Θεωρούμε ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες

Η κυκλοσπορίαση, σε αντίθεση με τον νοροϊό, δεν είναι αμέσως μεταδοτική. Πρέπει να ωριμάσει στο περιβάλλον προτού μπορέσει να μολύνει κάποιον άλλο. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε την καλή υγιεινή. Αν είμαστε άρρωστοι, δεν ετοιμάζουμε φαγητό για άλλους, ενώ πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας. Για την κυκλοσπορίαση και τον νοροϊό, το σαπούνι και το νερό αρκούν, σε αντίθεση με το απολυμαντικό χεριών με αλκοόλ, το οποίο δεν «λειτουργεί» πολύ καλά, σύμφωνα με τους ειδικούς.

8. Μπαίνουμε σε πισίνες

Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε την πισίνα όσο έχουμε διάρροια. Μπορεί να μην ξέρουμε τι πραγματικά μας ταλαιπωρεί και πολλές λοιμώξεις- όπως από νοροϊούς και κρυπτοσπορίδιο- μπορεί να μολύνουν το νερό.

9. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα μόλις νιώσουμε καλύτερα

Η επάνοδος πρέπει να γίνει ήπια. Για παράδειγμα, αν επιστρέψουμε αμέσως στην κανονική διατροφή μας, αυτό θα δυσκολέψει το γαστρεντερικό σύστημα. Έτσι, πρέπει να επαναφέρουμε σταδιακά τις τροφές στο πιάτο μας. Το ίδιο ισχύει και για τη γυμναστική. Ακόμα κι αν έχει σταματήσει η διάρροια, μπορεί ακόμα να αναπληρώνουμε την ενυδάτωση. Οπότε δεν είμαστε έτοιμοι για έντονη προπόνηση ή επιστροφή στην καθημερινότητά μας.

Πηγή: TIME