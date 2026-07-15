Η ομοσπονδιακή υγειονομική αρχή ερευνά αν η αλυσίδα εστιατορίων φαστ-φουντ Taco Bell μπορεί να έχει διαδραματίσει ρόλο στο ξέσπασμα της νόσου.

Παράσιτο που προκαλεί σοβαρή διάρροια έχει πλέον μολύνει χιλιάδες ανθρώπους σε 34 πολιτείες των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ομοσπονδιακή υγειονομική αρχή.

Περισσότερα από 1.600 επιβεβαιωμένα κρούσματα κυκλοσπορίασης έχουν καταγραφεί ενώ ερευνώνται άλλα 5.100 ύποπτα περιστατικά, ανακοινώθηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στην Ουάσινγκτον από τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDC).

Επειδή η ασθένεια συχνά δεν διαγιγνώσκεται ή δεν αναφέρεται στις υγειονομικές αρχές, ο αληθινός αριθμός των μολύνσεων είναι πιθανόν σημαντικά υψηλότερος.

Taco Bell: Στο επίκεντρο της έρευνας

Η ομοσπονδιακή υγειονομική αρχή ερευνά αν η αλυσίδα εστιατορίων φαστ-φουντ Taco Bell μπορεί να έχει διαδραματίσει ρόλο στο ξέσπασμα της νόσου, σύμφωνα με την Washington Post. Την περασμένη εβδομάδα η Taco Bell αφαίρεσε το μαρούλι και αρκετά άλλα συστατικά από το μενού της σε μερικές τοποθεσίες.

Το Μίσιγκαν βρίσκεται στο κέντρο του ξεσπάσματος, καθώς εκεί έχουν αναφερθεί περισσότερα από 3.300 επιβεβαιωμένα και πιθανά κρούσματα, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι στην πολιτεία. Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, μαρούλια μολυσμένα με το παράσιτο μπορεί να είναι η πηγή της μόλυνσης, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές στην πολιτεία.

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Σύμφωνα με τα CDC, το παράσιτο μεταδίδεται εν γένει μέσω τροφής ή νερού μολυσμένων με περιττώματα μάλλον, παρά από τον έναν άνθρωπο στον άλλο.

Μολύνει το λεπτό έντερο και προκαλεί υδαρή διάρροια με συχνές, μερικές φορές απότομες και επώδυνες κράμπες του εντέρου. Ξεσπάσματα της κυκλοσπορίασης συμβαίνουν συνήθως στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Η Taco Bell αποσύρει προσωρινά ορισμένα υλικά

Στο Μίσιγκαν, ανακοινώσεις σε εστιατόρια Taco Bell στην περιοχή του Ντιτρόιτ ανέφεραν ότι η αλυσίδα «δεν μπορεί προσωρινά να διαθέσει μαρούλι, κόλιανδρο, κρεμμύδι, pico de gallo και γουακαμόλε λόγω εθνικής ανάκλησης προϊόντων».

Η εταιρεία δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ακολουθεί τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών.

«Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», ανέφερε η Taco Bell. Τόνισε επίσης ότι οι αρχές δημόσιας υγείας δεν έχουν επιβεβαιώσει σύνδεση με την Taco Bell ή με κάποιο συγκεκριμένο συστατικό, προμηθευτή, εστιατόριο ή κατάστημα λιανικής.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι απέσυρε εθελοντικά και προσωρινά ορισμένα φρέσκα υλικά από επιλεγμένα εστιατόρια ως μέτρο προφύλαξης.

Το Μίσιγκαν είναι η πολιτεία που έχει πληγεί περισσότερο, με περισσότερα από 3.300 κρούσματα μέχρι την Τρίτη. Οι αρχές της πολιτείας θεωρούν το φυλλώδες μαρούλι τον βασικό ύποπτο, βάσει συνεντεύξεων με περισσότερους από 1.000 ασθενείς.

Δύσκολη η ανίχνευση της πηγής της μόλυνσης

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κυκλοσπορίαση είναι μία από τις πιο δύσκολες τροφιμογενείς ασθένειες για να εντοπιστεί η πηγή της.

Ο λόγος είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση ανάμεσα στην κατανάλωση του μολυσμένου προϊόντος και την εμφάνιση συμπτωμάτων. Έτσι, πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να θυμηθούν τι έφαγαν αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Επιπλέον, σε αντίθεση με πολλές βακτηριακές επιδημίες, οι ερευνητές δεν διαθέτουν εξίσου γρήγορα εργαλεία γενετικής ταυτοποίησης για το παράσιτο, γεγονός που καθυστερεί τη σύνδεση των περιστατικών.

Στο παρελθόν, εξάρσεις κυκλοσπορίασης στις ΗΠΑ έχουν συνδεθεί με διάφορα φρέσκα προϊόντα, όπως βασιλικός, σμέουρα, σαλάτες, κόλιανδρος και αρακάς.

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί ασθενείς αναρρώνουν χωρίς να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια ή χωρίς να υποβληθούν σε ειδικές εξετάσεις.