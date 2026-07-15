Ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της εκλογής Προέδρου ΚΟ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε επικοινωνία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που είχε την πρωτοβουλία πρόσκλησης της ΚΟ, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της εκλογής Προέδρου ΚΟ, που αποτελεί τη μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση.

Του επισήμανε πως το να τεθεί εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ, ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΚΟ, ώστε να μην νομιμοποίησει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλλει το κόμμα και τα μέλη του.