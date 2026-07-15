Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε φαρμακείο και σε επιχείρηση διακίνησης συμπληρωμάτων διατροφής, με τις αρμόδιες αρχές να κατάσχουν και να αποσύρουν από την αγορά συνολικά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων.

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση χιλιάδων μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο στοχευμένων και συντονισμένων ελέγχων στην αγορά της Αττικής.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε φαρμακείο και σε επιχείρηση διακίνησης συμπληρωμάτων διατροφής, με τις αρμόδιες αρχές να κατάσχουν και να αποσύρουν από την αγορά συνολικά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, η φοροδιαφυγή που συνδέεται με τις υποθέσεις ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν διέθεταν την απαιτούμενη από τη νομοθεσία γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Ως εκ τούτου, η διακίνηση και η διάθεσή τους στο καταναλωτικό κοινό κρίθηκαν παράνομες, καθώς τα προϊόντα δεν είχαν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου ως προς τη σύνθεση και την ασφάλειά τους, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα δεν έφεραν στις ετικέτες τους τις προβλεπόμενες σημάνσεις στην ελληνική γλώσσα, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Για τις υποθέσεις έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές και νομικές διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων. Ειδικότερα, για την επιχείρηση διακίνησης συμπληρωμάτων στην Αττική, τόσο για την έδρα όσο και για το υποκατάστημά της, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των υπευθύνων.

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Οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου σκευασμάτων υγείας. Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και η υποχρεωτική γνωστοποίηση των σχετικών προϊόντων στον ΕΟΦ αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών από δυνητικά επικίνδυνα σκευάσματα.