H συμφωνία καλύπτει χώρες και εταιρείες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν «συμφωνία για τα drones», με στόχο να συνδυάσουν την τεχνογνωσία του Κιέβου με τη βιομηχανική δυναμικότητα της Ευρώπης, δημιουργώντας κοινά έργα και αυξάνοντας την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Κίεβο. «Η συμφωνία αυτή θα συνδυάσει την ουκρανική ευρηματικότητα με τη βιομηχανική κλίμακα της Ευρώπης».

Η Ουκρανία έχει υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με μεμονωμένες χώρες. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα στην Άγκυρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε ακόμη τρεις - φθάνοντας συνολικά τις εννέα.

Η σημερινή συμφωνία, ωστόσο, είναι η πρώτη που σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει χώρες και εταιρείες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ουκρανική τεχνογνωσία στο επίκεντρο

«Η γνώση που έχετε αποκτήσει για τη λειτουργία συστημάτων drones και αντι-drone είναι πραγματικά μοναδική», είπε η φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στον Ζελένσκι.

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«Πρέπει να την αξιοποιήσουμε μαζί. Γνωρίζουμε τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα - έχουμε δει παραβιάσεις και συναγερμούς σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι η ΕΕ μπορεί να προσφέρει στην Ουκρανία πλεονεκτήματα όπως «τεράστια τεχνολογική και βιομηχανική ικανότητα», καθώς και «ασφαλείς και προστατευμένες εγκαταστάσεις παραγωγής».

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα προηγμένη βιομηχανία drones μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, παρότι πριν από τον πόλεμο διέθετε περιορισμένη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο Ζελένσκι έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες για να προωθήσει συμφωνίες στον τομέα των drones, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, όπου χώρες του Κόλπου έχουν δείξει ενδιαφέρον για την ουκρανική τεχνογνωσία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ιρανικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Reuters