Έξι νεκροί στην Ουκρανία και 12 τραυματίες στο Κίεβο από ρωσικά πλήγματα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η ουκρανική διπλωματία θα πρέπει να επικεντρώσει στο να κάνει τους συμμάχους του Κιέβου να υλοποιούν ταχύτερα τις συμφωνίες προμήθειας όπλων.

«Ετοιμάζω αλλαγές στις διπλωματικές προσπάθειες της Ουκρανίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας με τους εταίρους μας για να εξασφαλίσουμε ότι υλοποιούνται οι συμφωνίες προμήθειας όπλων», λέει ο Ζελένσκι στο νυκτερινό του βίντεο.

«Οι συμφωνίες που συνάπτονται από ηγέτες χωρών πρέπει να εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα και πλήρως», πρόσθεσε λέγοντας ότι αυτό ισχύει για τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δοθεί στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στο Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θαλασσα, ενώ η πρωτεύουσα Κίεβο στοχοθετήθηκε και πάλι από πυραύλους που προκάλεσαν τον τραυματισμό 12 ανθρώπων, ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ανταποκριτές στο Κίεβο, οι πρώτες εκρήξεις ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μερικά λεπτά αφού ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στην πρωτεύουσα.

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Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης σε άλλες περιφέρειες της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματισθούν 17 στο Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη Όλεγκ Γκριγκόροφ.

Ο ίδιος ανέφερε μέσω του Telegram ότι «δύο τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν μια ζώνη γεμάτη αμάχους, οχήματα και δημόσια μέσα μεταφοράς».

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Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από τον προσωρινό δήμαρχο Αρτέμ Κομπζάρ εικονίζονται ένα αυτοκίνητο και ένα μικρό λεωφορείο, που έχουν καταστραφεί, καθώς και κρατήρες από εκρήξεις στο έδαφος.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σίμπιχα χαρακτήρισε τα πλήγματα αυτά «εσκεμμένο φόνο αμάχων» και κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να παράσχουν στο Κίεβο μέσα αναχαίτισης των ρωσικών πυραύλων, κυρίως των βαλλιστικών.

Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στοίχισε επίσης τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα (νότια Ουκρανία), οδηγούς φορτηγών, σύμφωνα με τις ουκρανικές λιμενικές αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι επλήγη επίσης ένα πλοίο με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Στο Κίεβο, δώδεκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων «δύο παιδιά 10 και 11 ετών», ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Δύο σειρές εκρήξεων ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονται επιτόπου, ενώ οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία.

Ο ένας από τους πυραύλους «έφερε θραύσματα που προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα και σπίτια. Ευτυχώς οι δρόμοι ήταν άδειοι εκείνη τη στιγμή και κανένας δεν ήταν κοντά σε παράθυρο», δήλωσε ο Ολεκσάντρ Κοβτούνοφ, ο επικεφαλής της διοίκησης της συνοικίας Νταρνίτσια.

Η Ρωσία στοχοθέτησε την Ουκρανία με «περισσότερα από 120 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 12 πυραύλους, οι μισοί από τους οποίους ήταν βαλλιστικοί», δήλωσε σήμερα το πρωί ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κανένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους δεν κατέστη δυνατό να αναχαιτισθεί, σύμφωνα με τον ίδιο.

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«Πολιτικές υποδομές επλήγησαν πριν καν σημάνει ο αντιαεροπορικός συναγερμός», δήλωσε επίσης.

Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να συνδέεται με τη χρησιμοποίηση από τη Ρωσία αντιαεροπορικών πυραύλων των συστημάτων S-400, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του Σέργκιι Στερνένκο, συμβούλου στο ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Ενώ είχαν αρχικά κατασκευασθεί για να πλήττουν αεροπορικούς στόχους, αυτοί οι πύραυλοι εδάφους-αέρος έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρλεθόν από το Ρωσία ως βαλλιστικοί πύραυλοι για να πλήττουν στόχους στο έδαφος.

«Είναι πιο δύσκολο να εντοπισθούν από τα ραντάρ», εξηγεί ο Στερνένκο. «Δεν υπάρχει καμιά στρατιωτική λογική σε τέτοιες επιθέσεις, είναι απλώς τρομοκρατία», έγραψε.

Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν ενω ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη, στο περιθωριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ότι η Ουκρανία μπορεί να πάρει άδεια για να κατασκευάζει η ίδια τους πυραύλους αναχαίτισης Patriot.