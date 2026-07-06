Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν να ξαναμιλήσουν στο άμεσο μέλλον, λέει το Κρεμλίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την άποψη ότι τόσο Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και εξέφρασε αισιοδοξία περί προόδου στις διαπραγματεύσεις.

«Πιστεύω ότι νιώθει πίεση», είπε για τον Πούτιν. «Θέλει να τον τερματίσει (τον πόλεμο) και η Ουκρανία θέλει να τον τερματίσει. Είμαστε σε συζητήσεις, θα δούμε αν μπορούμε να το τελειώσουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη διπλωματική διαδικασία, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η επίλυση της σύγκρουσης ίσως να είναι πιο κοντά από ό,τι γίνεται δημοσίως αντιληπτό. «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιεί ο κόσμος. Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να τον τερματίσει. Αυτό το λέω πολύ ισχυρά. Και ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει στην πραγματικότητα να τον τερματίσει τώρα», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στις επικείμενες επαφές με τους συμμάχους, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην Άγκυρα, συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Κρεμλίνο: Νέα επαφή Πούτιν - Τραμπ στο άμεσο μέλλον

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν- στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σαββατοκύριακο- να ξαναμιλήσουν «στο άμεσο μέλλον», σύμφωνα με αξιωματούχο του Κρεμλίνου, που άφησε να εννοηθεί πως είναι πιθανό να υπάρξει νέα επαφή αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του την Τετάρτη, με στόχο να δοθεί νέα ώθηση προς τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Πιθανόν αμέσως μετά ο Τραμπ να μιλήσει με τον Πούτιν, σημείωσε η ίδια πηγή.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο Τραμπ θα τηλεφωνήσει στον Πούτιν μετά τον Ζελένσκι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε: «Ναι, πράγματι, ο πρόεδρος Πούτιν και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν ότι οι επαφές τους θα συνεχιστούν στο άμεσο μέλλον».

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Πεσκόφ σημείωσε πως ο Τραμπ έχει μια αρκετά σταθερή στάση σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και χαρακτήρισε μυθεύματα τα περί συνεχών αλλαγών στις θέσεις του Αμερικανού προέδρου για αυτό το θέμα. «Είναι συνεπής και σίγουρος αναφορικά με την κατανόησή του για το τι συμβαίνει, αλλά κυρίως είναι ανοιχτός να ακούσει τις πληροφορίες που του μεταφέρει ο Πούτιν», κατέληξε ο Πεσκόφ.

Με πληροφορίες από Anadolu, Reuters