Η υπάλληλος του ζαχαροπλαστείο αντιλήφθηκε ότι το όπλο του δράστη ήταν ψεύτικο.

Μια πρωτοφανής ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/07) σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια, όταν υπάλληλος του καταστήματος, όχι μόνο δεν πανικοβλήθηκε μπροστά στον ένοπλο δράστη, αλλά τον καταδίωξε με μια σφουγγαρίστρα, μόλις αντιλήφθηκε ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 22:40, όταν ο δράστης εισέβαλε στο κατάστημα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Πλησίασε το ταμείο, έβγαλε από το τσαντάκι του ένα πιστόλι και απείλησε την υπάλληλο, απαιτώντας τις εισπράξεις της επιχείρησης.

Η εργαζόμενη διατήρησε την ψυχραιμία της και κατάφερε να ενεργοποιήσει το κουμπί πανικού, θέτοντας σε λειτουργία τον συναγερμό του καταστήματος. Στη συνέχεια ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος της, όμως ο ήχος του όπλου την έκανε να καταλάβει ότι επρόκειτο για απομίμηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrksoz8qrch?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Κατάλαβα ότι το όπλο είναι ψεύτικο από τον κρότο που έκανε. Μετά που ήρθε η Ασφάλεια, τους είπα ότι πυροβόλησε τρεις φορές. Έψαξαν και δεν βρήκαν τίποτα», ανέφερε η ίδια.

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Αφού διαπίστωσε ότι το όπλο δεν είναι αληθινό, η υπάλληλος άρπαξε το κοντάρι μιας σφουγγαρίστρας και επιτέθηκε στον ληστή, προσπαθώντας να τον εμποδίσει να διαφύγει με τις εισπράξεις.

Ο δράστης, ωστόσο, κατάφερε να αρπάξει όσα χρήματα πρόλαβε από την ταμειακή μηχανή, με την υπάλληλο να προσπαθεί να τον σταματήσει.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που η υπάλληλος τον χτυπά με τη σφουγγαρίστρα και τον καταδιώκει έξω από το κατάστημα.

Σύμφωνα με την υπάλληλο, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο έχει γίνει επανειλημμένα στόχος, καθώς, όπως υποστήριξε, πρόκειται για την 21η κλοπή που σημειώνεται στην επιχείρηση.