Η ηθοποιός και τραγουδίστρια περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένειά της κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας στο σπίτι της. Ο δράστης φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του ζευγαριού.

Το μεσημέρι της 6ης Μαΐου, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Έφη Οικονομάκη έπεσε θύμα ληστείας, με τους δράστες να εισβάλλουν στο σπίτι της οπλισμένοι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», επρόκειτο για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, με τους ληστές να αποσπούν κοσμήματα και χρήματα αξίας 100.000 ευρώ.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και όπως απεδείχθη ήταν συγγενικό πρόσωπο της οικογενείας που γνώριζε τόσο τις συνήθειες του ζευγαριού, όσο και την ύπαρξη πολύτιμων αντικειμένων στο σπίτι.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή του Star, περιγράφοντας τις δύσκολες ώρες που βίωσαν οικογενειακώς. Όπως εξήγησε οι δύο δράστες βρίσκονταν για ώρες στο εσωτερικό του σπιτιού κρυμμένοι σε αποθήκη πριν αποφασίσουν να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους.

Η ηθοποιός, αποκάλυψε ότι εκείνη την ημέρα δεν είχε γυρίσει ακόμη στο σπίτι, ενώ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω της αυξημένης πίεσης, καθώς οι δράστες απειλούσαν να βλάψουν την κόρη του ζευγαριού.

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Μιλώντας στην εκπομπή η ηθοποιός περιέγραψε το σύνηθες πρόγραμμα της οικογενείας: «6 Μαΐου ημέρα Τετάρτη συνήθως ο άνδρας μου πήγαινε και έφερνε την κόρη μου από το γυμναστήριο στο Κεφαλάρι. Εκείνη την ημέρα την πήγε και μετά πήγε στο σούπερ μάρκετ φέρνοντας τα πράγματα στο σπίτι… Αυτοί ήταν κρυμμένοι από νωρίς το πρωί σε ένα δωματιάκι που παλιά φιλοξενούσε τον καυστήρα του καλοριφέρ και εφάπτεται με το ασανσέρ του γκαράζ…», σημείωσε αρχικά.

Στην συνέχεια εξήγησε ότι δεν εφάρμοσαν το σχέδιό τους εκείνη την ώρα καθώς ήθελαν να βρίσκεται στο σπίτι και η κόρη του ζευγαριού, ωστόσο λίγο αργότερα επιτέθηκαν: «Να βάλουν το όπλο στο κεφάλι του παιδιού και με την τανάλια όπως και έκαναν, να απειλούν τον άντρα μου πως θα του κόψουν τα δάχτυλα και θα σκοτώσουν την κόρη μου αν δεν ανοίξει τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου που φάνηκε πως γνώριζαν ότι υπάρχει. Απειλούσαν και με μία ένεση που είναι άγνωστό τι ήταν αυτό το σκούρο υγρό…».

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Στην περιγραφή της αποκάλυψε ότι η αλλαγή του καθημερινού προγράμματος του ζευγαριού ήταν και αυτή που ανέβαλλε για λίγη ώρα τα σχέδια των δραστών, ωστόσο δεν δίστασαν να επιτεθούν κρατώντας τον σύζυγό της αιχμάλωτο.

«Εγώ με είκοσι πίεση πέρασα ένα μικρό εγκεφαλικό και ο Θεός με φύλαξε… Το συγγενικό αυτό πρόσωπο είχα να το δω 20 χρόνια. Είχε διάφορες επιχειρήσει αλλά πώς τις έκανε άραγε; Το συγγενικό μου πρόσωπο δεν αποδέχεται την κατηγορία. Κλαίει πως κάποιος άλλος τον ζηλεύει γιατί είναι επιτυχημένος και τον έμπλεξε», σημείωσε μεταξύ άλλων η Έφη Οικονομάκη.