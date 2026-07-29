Όλα ξεκίνησαν από ένα νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Τζάρεντ Λέτο: Το Σκοτεινό Μυστικό του Χόλιγουντ».

Ο Τζάρεντ Λέτο αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε σεξουαλική επίθεση.

Σε νέες του δηλώσεις στο Hollywood Reporter, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και τραγουδιστής επέμεινε πως «ποτέ στη ζωή μου δεν έχω επιτεθεί σεξουαλικά σε κανέναν» μετά τις νέες κατηγορίες εναντίον από 10 γυναίκες σε νέο ντοκιμαντέρ του BCC.

Σε μία σύντομη απάντησή του, η ομάδα του επέμεινε ότι «οι κατηγορίες αυτές είνια ολοσχερώς και κατηγορηματικά ψευδείς».

Οι κατηγορίες κατά του Λέτο

Όλα ξεκίνησαν από ένα νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Τζάρεντ Λέτο: Το Σκοτεινό Μυστικό του Χόλιγουντ»,που προβλήθηκε την Τετάρτη. Εκεί 10 γυναίκες καταγγέλλουν τον τραγουδιστή και ηθοποιό για σεξουαλική επίθεση, εννέα εκ των οποίων, σύμφωνα με το BBC, για πρώτη φορά.

Μία από τις γυναίκες κατηγορεί τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά σε μοτέλ όταν ήταν 17 ετών. Μια άλλη ισχυρίζεται ότι την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 ετών, ενώ η τρίτη γυναίκα που εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ περιγράφει πως φέρεται να είχε σεξουαλικές επαφές με τον Λέτο στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 ετών, κάτω από την ηλικία συναίνεσης, κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιασμός. Ισχυρίζεται, παράλληλα, ότι ο ηθοποιός «απέφυγε» συζήτηση σχετικά με την ηλικία συναίνεσης που είναι τα 18 έτη στην πολιτεία.

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Επίσης, μία τέταρτη καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι ο Λέτο, frontman των Thirty Seconds to Mars, της έκανε επανειλημμένα τηλεφωνήματα με σεξουαλικό περιεχόμενο όταν ήταν 16 ετών και, τουλάχιστον μία φορά, της πρότεινε ερωτική συνεύρεση. Στο ντοκιμαντέρ του BBC αναφέρεται ακόμα ότι υπάρχει συμφωνία εμπιστευτικότητας που ζητήθηκε να υπογράψει η τέταρτη γυναίκα ώστε να μην μπορεί να συζητήσει τη σχέση της με τον Λέτο. Εκείνη αρνήθηκε να την υπογράψει.

Τέσσερις άλλες γυναίκες κατηγορούν επίσης τον Λέτο ότι τους έκανε «περίεργα και συχνά πολύ σεξουαλικά» τηλεφωνήματα όταν ήταν νεότερες.

Όλες οι καταγγελίες των γυναικών που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ αφορούν το χρονικό διάστημα μεταξύ 2002 και 2016, όταν ο ηθοποιός ήταν 30 έως 40 ετών.