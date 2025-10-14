Ποιες ταινίες έπαθαν πανωλεθρία και ποιες κέρδισαν το ενδιαφέρον των θεατών το τετραήμερο 8 έως 11 Οκτωβρίου 2025.

Η ταινία «Μια Μάχη μετά την Άλλη» συνεχίζει να προσελκύει τους περισσότερους θεατές στις σκοτεινές αίθουσες, που όμως δεν βιώνουν και τις καλύτερες εποχές τους, αν αναλογιστεί κανείς τον απογοητευτικό συνολικό αριθμό εισιτηρίων που έκοψαν το τετραήμερο 8-11 Οκτωβρίου.



Έτσι, από τους μόλις 72.999 θεατές που πήγαν σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα, οι 19.188 είδαν τη νέα ταινία με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο που συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση του ελληνικού box office.



Από τις νέες πρεμιέρες, ξεχωρίζει το ψυχολογικό θρίλερ «Στα Βάθη του Χειμώνα» με την Έμα Τόμσον που εκτοξεύτηκε στη δεύτερη θέση της λίστας, ενώ την τριάδα συμπληρώνει το Dracula του Λικ Μπεσόν.



Η νέα scifi ταινία «Tron: Ares» με τον Τζάρεντ Λέτο έκανε απογοητευτικό άνοιγμα -κάτι παραπάνω από 5.000 εισιτήρια- τερματίζοντας στην έβδομη θέση του Top 10, ενώ όπως το είχαμε προβλέψει, η νέα ταινία του Ντουέιν Τζόνσον, «The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή», κατά τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της, εξαφανίστηκε από την πρώτη δεκάδα του ελληνικού box office.





{https://youtu.be/0k-pLdCyxuA?si=hq_GUkF3Cy6zhjwT}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 8 έως 11 Οκτωβρίου 2025