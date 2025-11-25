Πόσοι θέατες έχουν δει τη λανθιμική Βουγονία μέχρι στιγμής.

Η δεύτερη ταινία Wicked κατάφερε να ρίξει από την κορυφή την Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου και να τερματίσει πρώτη κατά το πρώτο Σαββοτοκύριακο της πρεμιέρας της. Το δεύτερο μέρος του εμβληματικού μιούζικαλ κινήθηκε στο ίδιο περίπου επίπεδο με τη πρώτη ταινία, κόβοντας κάτι περισσότερο από 19.000 εισιτήρια.



Παράλληλα, η λανθιμική Βουγονία, την τρίτη εβδομάδα από την κυκλοφορίας της, επιβεβαίωσε όλες τις προβλέψεις, ξεπερνώντας το φράγμα των 100.000 εισιτηρίων και συνεχίζει.



Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η επίσης νέα πρεμιέρα Η Συμμορία των Μάγων 3, ενώ η Νυρεμβέργη με τον Ράσελ Κρόου φαίνεται να έχει κερδίσει τους Έλληνες θεατές οι οποίοι την στέλνουν κατευθείαν στην τέταρτη θέση της λίστας.



Σε άλλα νέα, οι παιδικές ταινίες για ακόμα μια φορά αποδεικνύουν ότι λογαριάζονται δυνατό χαρτί, με πέντε από αυτές να πλασάρονται για πολλοστή φορά στη λίστα του Top 10.



Για την ιστορία, το τετραήμερο 20 έως 23 Νοεμβρίου 2025, έκοψε 88.332 εισιτήρια, παρουσιάζοντας ελάχιστη αύξηση συγκριτικά με τα 84.245 του προηγούμενη τετραημέρου.

{https://youtu.be/XVqSpjU7YyI?si=oWpgO8UtT_Fltb7R}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 20 έως 23 Νοεμβρίου 2025