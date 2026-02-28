Το απίστευτο περιστατικό αποκαλύφθηκε το προηγούμενο 24ωρο με τους δράστες που φέρονται να ενήργησαν μέσα στη νύχτα και να αναζητούνται από τις αρχές.

Άγνωστοι γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα ναού σε νεκροταφείο σε περιοχή της Φθιώτιδας προκειμένου να βρουν λίρες.

Το περιστατικό σύμφωνα με το Lamiareport, εκτυλίχθηκε στην Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων στο νεκροταφείο του Γαρδικίου Φθιώτιδας. Η δράση των θρασύτατων χρυσοθήρων που έψαχναν λίρες έγινε αντιληπτή το πρωί της Παρασκευής (27/2/26) από ανθρώπους του χωριού, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους με την καταστροφή που έγινε.

Οι δράστες φέρονται να έσκαψαν με εργαλεία για εντοπισμό πολύτιμων μετάλλων.

Από την πλευρά τους οι κάτοικοι δε γνωρίζουν για ποιον λόγο οι χρυσοθήρες έφτασαν στο χωριό τους και κατέστρεψαν την Αγία Τράπεζα του ναού.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΑΤ Σπερχειάδας που ανέλαβε την προανάκριση, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΤΕΕ για τη λήψη αποτυπωμάτων.