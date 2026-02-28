Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η επιβάρυνση της κίνησης παρουσιάζει αυξητική τάση από το 2017 και μετά.

Τη μεγάλη επιβάρυνση του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας και τις εκτεταμένες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις καταγράφει νέα μελέτη του ΙΟΒΕ σχετικά με τη συμβολή της Uber στην ελληνική οικονομία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει 579 επιβατικά αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους, επίδοση που τη φέρνει στην 11η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα στην Αθήνα, η πυκνότητα των οχημάτων φτάνει τα 900 αυτοκίνητα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Για λόγους σύγκρισης, στη Ρώμη η αναλογία διαμορφώνεται περίπου στα 500 οχήματα ανά τ.χλμ., ενώ στη Λισαβόνα περιορίζεται στα 250.

Μισή ώρα για 10 χιλιόμετρα

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αθήνα είναι εντονότερη κατά τις ώρες αιχμής – πρωινές και απογευματινές – αλλά και τα βράδια του Σαββατοκύριακου, όταν αυξάνεται η τουριστική και ψυχαγωγική κίνηση.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η επιβάρυνση της κίνησης παρουσιάζει αυξητική τάση από το 2017 και μετά. Σήμερα, ο μέσος χρόνος που απαιτείται για μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων φτάνει τα 29,4 λεπτά, καταγράφοντας αισθητή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Τις ώρες αιχμής, η μέση ταχύτητα των Ι.Χ. περιορίζεται στα 20 έως 25 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ εκτός αιχμής μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 50 χλμ./ώρα, ανάλογα με την κατάσταση στους βασικούς οδικούς άξονες.

«Γερασμένος» στόλος οχημάτων

Παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει και το πρόβλημα της παλαιότητας του ελληνικού στόλου. Η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας περιόρισε την ανανέωση των οχημάτων, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να διαθέτει σήμερα τον γηραιότερο στόλο επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μέση ηλικία που υπερβαίνει τα 17 έτη.

Ο συνδυασμός υψηλής κυκλοφοριακής πυκνότητας και παλαιών οχημάτων επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον, εντείνοντας τόσο την ατμοσφαιρική ρύπανση όσο και τα επίπεδα θορύβου στην πρωτεύουσα.

