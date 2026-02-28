Φάμελλος και Χαρίτσης φέρονται να θεωρούν ότι η Χαριλάου Τρικούπη χρησιμοποιεί τη συζήτηση μαζί τους απλώς για να διεμβολίζει τα κόμματά τους!

Στις ελληνικές καλένδες οδηγείται αργά αλλά σταθερά ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για εκλογικό μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων ως μια ρεαλιστική λύση προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η «αυτόνομη πορεία» του ΠΑΣΟΚ που έχει επιλέξει ως στρατηγική η Χαριλάου Τρικούπη και μάλιστα ομοφώνως (συμφωνεί ως και ο Χάρης Δούκας που είναι υπέρ των συνεργασιών) και η οποία θα επιβεβαιωθεί ομοφώνως στο Συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα τέλη Μαρτίου βάζει ταφόπλακα στα σχέδια Κουμουνδούρου και Πατησίων. Παράλληλα υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό και τις κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών δυνάμεων στο Κοινοβούλιο και άλλα πεδία που απαιτείται κοινή δράση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης έναντι της κυβέρνησης.

Οι ηγεσίες ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς αρχίζουν να εκτιμούν ότι το «φλερτ» της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ μαζί τους το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν πραγματικό και πως ως στόχο είχε τον διεμβολισμό των κομμάτων τους. Αρχίζουν επίσης και προβληματίζονται μήπως το συνεχιζόμενο φλερτ με τη Χαριλάου Τρικούπη καταργεί την «υγειονομική ζώνη» που είχαν στα δεξιά τους και επιτρέπει πλέον τη διαρροή ψηφοφόρων τους προς το ΠΑΣΟΚ.

Η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη να ζητήσει Εξεταστική Επιτροπή και συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές χωρίς να επιχειρήσει κοινή παρέμβαση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά προκαλεί δυσφορία στις ηγεσίες των δυο κομμάτων, καθώς αισθάνονται ότι για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι χρήσιμες μόνο όταν είναι απαραίτητα τα «κουκιά» των κοινοβουλευτικών τους ομάδων για κάποια πρωτοβουλία που δεν αρκούν τα «κουκιά» του ΠΑΣΟΚ!

Είναι σαφές πως ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά βρίσκονται σε κρίση στρατηγικής, ιδίως καθώς -το αργότερο ως το φθινόπωρο- αναμένεται η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και κάποιοι αναμένουν ένα νεύμα, ένα μήνυμα από τον πρώην πρωθυπουργό...