Ο πρωθυπουργός απαντά στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη «Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Βουλή, με τον πρωθυπουργό να απαντά στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας, στο πλαίσιο της Ώρας του πρωθυπουργού, με την υπόθεση των υποκλοπών να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μετά τη χθεσινή ιστορική απόφαση καταδίκης 4 ιδιωτών.

Στην ερώτησή του, με θέμα «Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκης έθεσε τα εξής:

1.- Ποιο είναι, αν υπάρχει, το σχέδιο της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και σε ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να το υλοποιήσετε; Προτίθεστε να λάβετε ουσιαστικά μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει σήμερα η αγορά; Για ποιον λόγο αρνείστε μέχρι σήμερα να αξιοποιήσετε τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ για τη συγκράτηση των τιμών, επιλέγοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών αντί της προστασίας των καταναλωτών;

2.- Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Πότε και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλίσετε τη σύνδεση των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης, ώστε να σταματήσει η καταστροφική απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μειωθεί ουσιαστικά το κόστος για τους καταναλωτές;

3.- Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις, όπως αυτή με την Κύπρο, βρίσκονται σήμερα στον αέρα; Προτίθεστε να αναστείλετε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή θα συνεχίσετε την εκχώρηση στρατηγικών υποδομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια;

Ανδρουλάκης: Σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις της και τις εφαρμόζω

Ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», τόσο για την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για το ζήτημα των υποκλοπών όσο και για το ακριβό κόστος της ενέργειας που πληρώνουν οι Έλληνες καταναλωτές.

«Η ιστορική δικαστική απόφαση δικαιώνει όχι εμένα αλλά όσους τόλμησαν με ακεραιότητα και δημοκρατική ευθύνη να σταθούν απέναντι σε επικίνδυνες και σκοτεινές πρακτικές. Η απόφαση αυτή συνιστά μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία σας», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και πρόσθεσε πως «άνοιξε ξανά τον δρόμο ουσιαστικής έρευνας -σε βαθμό κακουργήματος αυτή τη φορά- του σκανδάλου που φέρει την υπογραφή σας και εξέθεσε τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε άρον άρον και στο πόδι σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η απόφαση επιβεβαίωσε ότι «η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα «λάθος», όπως δηλώσατε κάποτε, αλλά ένας οργανωμένος παρακρατικός μηχανισμός, που καταπάτησε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονόμευσε το κράτος δικαίου και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς». Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, τις χαρακτήρισε θλιβερές και τόνισε πως «αντί να απολογηθείτε που γίνατε συνώνυμο ηθικής και θεσμικής παρακμής, έχετε το θράσος να επιτίθεστε λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις της και τις εφαρμόζω. Για αυτό σας αφήνω εδώ στο έδρανο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να την εφαρμόσετε!».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε ότι εμπιστεύεται «την Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν κι εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα».

Εστιάζοντας στο ότι η δικαστική απόφαση αφορά «κάποιους ιδιώτες» επισήμανε ότι οι ιδιώτες που καταδικάστηκαν παγίδευσαν το μισό υπουργικό σας συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων.

«Αλήθεια διαβάσατε ότι το δικαστήριο ζητεί νέα έρευνα για κατασκοπεία; Κατασκοπεία, κ. Μητσοτάκη! Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα; Ποιες θα είναι νομικές ενέργειες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που κάποιοι μάλιστα είναι και κάτοικοι τρίτων χωρών; Ο πρωθυπουργός που ορκίστηκε να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα, πρέπει σήμερα να μας πει τι θα κάνει για εκείνους που οργάνωσαν αυτό το παρακράτος εις βάρος της εθνικής ασφάλειας. Είστε περήφανος που αυτό συνέβη στη χώρα μας στη δική σας θητεία; Η εθνική ασφάλεια δεν είναι για παράνομα παιχνίδια εξουσίας, κύριε Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για την ανακοίνωσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει εκ νέου εξεταστική επιτροπή, ανέφερε ότι «η έρευνα του δικαστηρίου αποκάλυψε ότι οι βουλευτές σας παραβίασαν τον όρκο τους και οργάνωσαν μια εξεταστική-παρωδία με στημένες ερωτήσεις, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του παρακράτους. Η εξεταστική επιτροπή θα γίνει για να έρθουν όσοι κρύφτηκαν από την ευθύνη τους παραβιάζοντας τον όρκο τους». Συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι επειδή κατέκτησαν την εξουσία, το κράτος τους ανήκει.

«Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να πάρετε ένα ακριβό μάθημα: το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Για να τελειώνουμε με την ατιμωρησία και τη διαφθορά, που δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να ανοίξει τα φτερά της. Η αλήθεια θα λάμψει και θα είναι μέρα μεσημέρι», τόνισε.

Σχετικά με το ακριβό ενεργειακό κόστος ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα, σχεδόν 5 φορές πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ ενώ άσκησε έντονη κριτική για την τακτική που ακολουθεί η ΔΕΗ. «Αντί να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, έγινε η κότα με τα χρυσά αυγά για τα golden boys. Ένα πελατειακό εργαλείο διανομής παχυλών διαφημιστικών πακέτων και επενδύσεων», πρόσθεσε.

Ισχυρίστηκε ότι «τα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια αποδείχθηκαν καλοστημένη παγίδα. Μεταφέρατε όλο το ρίσκο στον καταναλωτή. Αυτό δεν είναι απελευθέρωση αγοράς. Είναι ασυδοσία άνευ όρων και ορίων».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση, χωρίς επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση, τονίζοντας ότι «η κατανομή του ενεργειακού χώρου της χώρας μας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής σας, κύριε Μητσοτάκη».

Μίλησε για βιαστικό κλείσιμο της 5η ΑΗΣ στην Πτολεμαΐδα, απόφαση, που όπως είπε, είναι ευθεία υπονόμευση του δημοσίου συμφέροντος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, τέλος, ζήτησε εξηγήσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο κι εάν ισχύουν όσα ακούγονται για ευθύνες της Κύπρου ή αντιρρήσεις της Τουρκίας.

Μητσοτάκης: Ψέμα ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο ακριβά ρεύματα στην Ευρώπη

«Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε για την ερώτησή του να αφιερώσει μόλις 6 λεπτά για την ενέργεια, καταδεικνύοντας ίσως τις προτεραιότητές του για το πώς αντιλαμβάνεται τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σας απαντήσω στη δευτερολογία μου σχετικά με τα ζητήματα που θέσατε με αφορμή τη χθεσινή δικαστική απόφαση. Στην πρωτολογία μου θα απαντήσω για την ουσία της ερώτησης, δηλαδή τα ενεργειακά», είπε ο πρωθυπουργός λαμβάνοντας τον λόγο.

«Αν επιδιώκετε αντιπολτευτικό πυροτέχνημα, επιλέξατε λάθος χρόνο, λάθος τερέν και λάθος επιχειρήματα», τόνισε, προσθέτοντας πως «Η Ελλάδα σήμερα καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες της και παράλληλα εξάγει ρεύμα σε χώρες ενώ την παρουσιάζετε ότι κινδυνεύει η ενεργειακή ασφάλεια. Εξακολουθείτε να επαναλαμβάνετε το ψέμα ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο ακριβά ρεύματα στην Ευρώπη. Η τιμολόγια ρεύματος στην Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν κατά 21% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

«Παρουσιάζετε ως ελληνική μια διεθνή κρίση που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», ανέφερε.

Ακούστε την πρωτολογία του πρωθυπουργού:

