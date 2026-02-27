Δεν έκρυψε την ενόχλησή του ο παρουσιαστής για το τέλος της εκπομπής.

Ο Θάνος Κιούσης μίλησε ανοιχτά για την ολοκλήρωση του τηλεπαιχνιδιού 5×5, εκφράζοντας τόσο τη συγκίνησή του όσο και την αισιοδοξία του για τη συνέχεια. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Breakfast@Star, παραδέχτηκε ότι κάθε τέλος αφήνει μια πικρία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως επιλέγει να αντιμετωπίζει τις αλλαγές ως ευκαιρίες για κάτι νέο και καλύτερο.

Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε την αγάπη του για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, τονίζοντας ότι ήταν ένα χαρούμενο, οικογενειακό παιχνίδι που είχε ακόμη δυνατότητες εξέλιξης. Παράλληλα, άφησε αιχμές για την απόφαση διακοπής, σημειώνοντας πως οι παρουσιαστές συχνά καλούνται να απαντήσουν για επιλογές που λαμβάνονται σε διοικητικό επίπεδο.

Χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για όσα συζητήθηκαν με το ANT1, υπογράμμισε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τη δική του πλευρά και από την παραγωγή.

Παρά το κλείσιμο ενός κύκλου, ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει μπροστά, διατηρώντας θετική στάση και πίστη πως τα καλύτερα έρχονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpk1u3gp71t?integrationId=40599y14juihe6ly}