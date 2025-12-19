Ο Θάνος Κιούσης, έρχεται με ένα γιορτινό επεισόδιο «5 Χ 5» για τον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο – «Είμαστε Ένα».

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου το «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση στηρίζει τον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 για τα Παιδιά με ένα special εορταστικό επεισόδιο που έρχεται γεμάτο αγάπη και χαμόγελα να στηρίξει το έργο των κοινωνικών φορέων: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish.

Δύο ομάδες υψηλών αθλητικών επιδόσεων, από δύο διαφορετικούς κόσμους, συναντιούνται για καλό σκοπό και βάζουν τα δυνατά τους για να στηρίξουν τη μεγάλη γιορτή προσφοράς του ΑΝΤ1 για τα παιδιά.

Οι «Μπαλαδόροι» έρχονται αντιμέτωποι με τους «Γκαζιάρηδες» και η «μάχη» ανάμεσά τους προβλέπεται συναρπαστική! Ποιος θα βάλει γκολ; Ποιος θα πάρει την pole position; Ποια ομάδα θα βρει τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις;

Οι «Μπαλαδόροι» παίκτες που ζουν για το γκολ, την αγωνία και τα ευρωπαϊκά βράδια της UEFA είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ο Μανώλης Σφακάκης, η Αριάνα Παπαγιάννη, ο Αλέξανδρος Ξενικάκης και ο Γρηγόρης Ατρείδης.

Ο Λάζαρος είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει και στις 6 μεγάλες ελληνικές ομάδες και έρχεται στο «5Χ5» για να… σκοράρει επίσης!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μανώλης είχε όνειρο σαν παιδί να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όμως, τελικά έγινε ένας από τους πιο σπουδαίους speakers της Ελλάδας και έρχεται έτοιμος να κάνει και αυτή τη μετάδοση του «5Χ5».

Η Αριάνα είναι μία βολεϊμπολίστρια, που, ξέρει πολύ καλά και από ποδόσφαιρο, και μάλιστα είναι η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε την εκπομπή του Champions League!

Ο Αλέξανδρος, ευτυχώς ήρθε στην ώρα του, όοοοχι γιατί έχει αγώνα, αλλά γιατί στο πλατό έχει τα αγαπημένα του μελομακάρονα! Ο Γρηγόρης, έπαιζε ποδόσφαιρο όταν ήταν μικρός... και κοιμόταν αγκαλιά με την μπάλα και έρχεται στο «5Χ5» αποφασισμένος να βάλει γκόλ!

Στην απέναντι ομάδα έρχονται οι «Γκαζιάρηδες». Οι παίκτες που είναι μάστερ της ταχύτητας είναι ο Τάκης Πουρναράκης, ο Πάνος Σεϊτανίδης, η Μαρία Θωμά, η Μαρία Ανδρεάδη και ο Κώστας Λεώνης.

Ο Τάκης, από τη θέση του αρχηγού και ως ειδήμων της Formula 1… έχει έρθει στο «5Χ5» για να πατήσει γκάζι, να πάρει προσεκτικά τις στροφές… και να τερματίσει η ομάδα του πρώτη!

Ο Πάνος, έχει ταξιδέψει σε περισσότερα από 50 Grand Prix, δηλώνει πολύ ανταγωνιστικός και έχει σκοπό να μην αφήσει κανέναν να κερδίσει! Η Μαρία Θωμά βρίσκεται από τις αποστολές της Formula 1, στις πίστες του καλλιτεχνικού πατινάζ και από εκεί στο πλευρό του Μπραντ Πιτ και έχει έρθει στο «5Χ5» για να παίξει μεγάλο αγώνα!

Η Μαρία Ανδρεάδη, ξέρει από αποστολές αγώνων της Formula 1 και ήρθε στο «5Χ5» για να παραπονεθεί, μεταξύ άλλων, για μία λάθος παράδοση του Άγιου Βασίλη!

Ο Κώστας σε κάθε εκκίνηση της Formula 1 καρδιοχτυπά και έχει αγωνία σαν να είναι η πρώτη του φορά, στο «5Χ5», όμως, έχει έρθει χωρίς άγχος και αποφασισμένος για να κερδίσει!

Ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει η πιο κεφάτη αναμέτρηση, γεμάτη γέλιο, φαντασία και απρόοπτα για να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό προσφοράς και αγάπης. Γιατί οι νίκες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν παίζεις… για καλό σκοπό!

«5Χ5» με τον Θάνο Κιούση - Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 17:30 στον ΑΝΤ1.