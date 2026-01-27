«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Απόψε, Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» εμβληματικό Γιώργο Κωνσταντίνου, σε μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής για τη ζωή και την πολυετή καριέρα του. Ο σπουδαίος ηθοποιός, ο οποίος φέτος συμμετέχει στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Δικαστής», δηλώνει πως στα 91 του χρόνια η δουλειά είναι το οξυγόνο του, εξομολογούμενος πως αν δεν εργαζόταν, ίσως να μην βρισκόταν στη ζωή σήμερα.

Ανατρέχει στα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Αλεξάνδρεια, την εγκατάλειψη από τον πατέρα του και τη βαθιά σύνδεση με τη μητέρα του, την οποία στήριζε από παιδί στα μπουλούκια.

Αποκαλύπτει την ειρωνεία της απόρριψής του από το Εθνικό Θέατρο ως «ατάλαντο» και θυμάται με νοσταλγία τα χρόνια στη σχολή του Κάρολου Κουν, όπου μαζί με τον Κώστα Καζάκο άλλαζαν τα σκηνικά των παραστάσεων, αντί διδάκτρων. Με σπάνια ειλικρίνεια, μιλά για τον εθισμό του στον τζόγο, που ίσως τον οδήγησε στην απομόνωση, την οικονομική καταστροφή που βίωσε ως παραγωγός, αλλά και για τους φίλους που τον εκμεταλλεύτηκαν.

Παραδέχεται πως, παρά τις μεγάλες αμοιβές του κινηματογράφου, η ανάγκη του να αναπληρώσει όσα στερήθηκε τον έκανε να σπαταλήσει την περιουσία του, ενώ ξεχωρίζει το «Καλώς ήλθε το δολάριο» ως την αγαπημένη του ταινία.

Τέλος, εντυπωσιάζει στο παιχνίδι μνήμης για τους ρόλους του και αναφέρεται στη θεατρική του συνεργασία με τον Αλέξανδρο Ρήγα στο έργο «Εκείνος και Εκείνος» στο Θέατρο Αργώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=Qp3Fp7Gq5b4}

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Δημήτρης Κίτσος, ο ταλαντούχος ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, αλλά και στην πολυσυζητημένη για τις ερωτικές της σκηνές σειρά «Η Μεγάλη Χίμαιρα».

Σε μία εξομολόγηση που ξεκινά από τον κοινωνικό του προβληματισμό και τη συμμετοχή του σε διαδηλώσεις, ο Δημήτρης Κίτσος αναλύει πώς η κατάρρευση των «σίγουρων» επαγγελμάτων τον ώθησε να εγκαταλείψει τη σχολή Τοπογράφων Μηχανικών για να ακολουθήσει την υποκριτική.

Μιλάει για τη θεατρική του ομάδα «C.for Circus», τη συμμετοχή του σε παραγωγές του εξωτερικού, όπως το «Greek Salad», ενώ παραδέχεται τη δυσκολία που είχε, μέχρι πρόσφατα, στην απομνημόνευση λόγων.

Τέλος, εξηγεί γιατί δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι, χαρακτηρίζει τη σκυλίτσα του, τη Φωφώ, ως τη «σωτηρία» του και μοιράζεται το ανατρεπτικό του όνειρο να πραγματοποιήσει μία ταξιδιωτική εκπομπή με το τροχόσπιτό του, αφού λατρεύει τα ταξίδια.

Στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και τον Κώστα Κονομή, τον τεχνίτη νυχιών που κατέκτησε το TikTok και ανατρέπει τα στερεότυπα της εποχής μας.

Ο Κώστας μοιράζεται τη διαδρομή του από την εστίαση και το μακιγιάζ στον κόσμο της περιποίησης, αποκαλύπτοντας πώς η μητέρα του έγινε η αιτία να ανακαλύψει το ταλέντο του και να γίνει viral.

Δηλώνει «καλλιτέχνης» και όχι απλώς τεχνίτης, περιγράφει τη δυσκολία της τέχνης του και την τελειομανία που τον χαρακτηρίζει, ενώ τονίζει πως, παρά το «κράξιμο» στα social media, η αποδοχή του κόσμου είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Αναφέρεται στις πελάτισσες που του εμπιστεύονται τα «εσώψυχά» τους και εξηγεί γιατί δεν τους κάνει ποτέ πεντικιούρ.

Τέλος, ο Γρηγόρης και ο Κώστας «βαφτίζουν» επίσημα τους άνδρες επαγγελματίες του χώρου που πληθαίνουν ως... «νυχούληδες».

Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.