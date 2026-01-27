Ρήγας ετοιμάζεται να υπογράψει τα συμβόλαια και να παραχωρήσει το μισό του μερίδιο από το ξενοδοχείο στην Αλίκη.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Ο Πέτρος μαθαίνει, απογοητευμένος, πως η μάρτυρας για τη δολοφονία των προσφύγων έκανε πίσω και δεν θα καταθέσει.

Ο Άρης, όμως, του λέει ότι είναι αποφασισμένος να λήξει αυτή την ιστορία και θα πάει ο ίδιος στην Πόλη να τη βρει και να τη μεταπείσει.

Ο Ρήγας ετοιμάζεται να υπογράψει τα συμβόλαια και να παραχωρήσει το μισό του μερίδιο από το ξενοδοχείο στην Αλίκη, έχοντας κάνει συμφωνία με την Κυβέλη πως μετά θα εξαφανιστούν μαζί.

Ο Αλέξανδρος και η Σοφία χάνουν την γη κάτω από τα πόδια τους όταν βλέπουν μπροστά τους τον Πέτρο, ο οποίος τους απειλεί πως ήρθε να αποδώσει δικαιοσύνη.

Η Αλίκη βρίσκεται σε τρομερή ανησυχία με την επιθετική στάση του Πέτρου προς όλους, καθώς φοβάται ότι η οικογένειά της θα του κάνει κακό και θα τον χάσει ξανά.

Πανικός έχει ξεσπάσει στο Grand Hotel λόγω της χολέρας.

Ο Ρήγας μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο… εκεί, όμως, θα τον περιμένει ο Διονύσης αποφασισμένος να ολοκληρώσει το σχέδιο εξόντωσής του.

