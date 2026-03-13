Τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών σχολιάζει το ΚΚΕ, με αφορμή τις παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, οι συγκεκριμένες παραδοχές επιβεβαιώνουν ότι η καταδίκη τεσσάρων επιχειρηματιών δεν αποτελεί απλώς υπόθεση «δράσης κάποιων ιδιωτών», αλλά την «κορυφή του παγόβουνου» ενός ευρύτερου σκανδάλου. Το ΚΚΕ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά στον πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα στρέφει τα πυρά του και σε όσους στηρίζουν –όπως σημειώνει– το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει τη διακίνηση και χρήση τέτοιων λογισμικών παρακολούθησης.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι το ευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο βασίζεται στο δόγμα πως «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων», γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εκτεταμένη χρήση μηχανισμών επιτήρησης.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει την απαίτηση να αποκαλυφθεί «όλη η αλήθεια» για τις υποθέσεις παρακολουθήσεων που αφορούν πολιτικούς, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους και άλλα πρόσωπα.

Το ΚΚΕ τονίζει, τέλος, ότι στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκεται το συνολικό θεσμικό πλαίσιο που –όπως υποστηρίζει– έχει διαμορφωθεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις με τη «σφραγίδα του κράτους δικαίου της ΕΕ». Κατά το κόμμα, το πλαίσιο αυτό ενισχύεται ιδιαίτερα σε συνθήκες όξυνσης διεθνών ανταγωνισμών και πολεμικών συγκρούσεων, με τελικό αποδέκτη, όπως αναφέρει, τον ίδιο τον λαό.