Ο νεαρός βρέθηκε από περίοικους στον ακάλυπτο.

Κατέληξε στα βαρύτατα τραύματά του ο έφηβος - περίπου 18 ετών - που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου, στο ύψος του διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας.

Ο νεαρός βρέθηκε από περίοικους στον ακάλυπτο και άμεσα κάλεσαν ασθενοφόρο, ενώ ένας γείτονας μαζί με μία παιδίατρο του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, λαμβάνοντας μια πρώτη θετική αντίδραση του οργανισμού.

Ωστόσο η εικόνα του νεαρού ήταν βαριά και τελικά κατέληξε.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα τραύματά του.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυστύχημα.