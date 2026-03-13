Σύμφωνα με την καταγγελία, το προσωπικό email του πολίτη κατέστη ορατό σε μη δικαιούμενους παραλήπτες.

Καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατέθεσε Έλληνας κάτοικος Ντουμπάι μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Βασίλη Σωτηροπούλου σχετικά με το περιστατικό διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων που σημειώθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή και το οποίο είχε αποκαλύψει το Dnews.gr.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το προσωπικό email του πολίτη κατέστη ορατό σε μη δικαιούμενους παραλήπτες, όταν σε εξερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του υπουργείου Εξωτερικών εμφανίστηκαν οι διευθύνσεις των παραληπτών. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διαδικασία οργάνωσης πτήσεων επαναπατρισμού από εμπόλεμες ζώνες.

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε σχετική ανακοίνωσή του, παραδέχθηκε ουσιαστικά το περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε «καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων» και αποδίδοντας το λάθος στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η επιχείρηση επαναπατρισμού. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες του υπουργείου εργάζονται νυχθημερόν για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο Βασίλη Σωτηροπούλου, μετά το περιστατικό δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, δεν υπήρξε η ειδική ενημέρωση προς τα υποκείμενα των δεδομένων που απαιτεί το άρθρο 34 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η διάταξη αυτή προβλέπει ότι σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων υψηλού κινδύνου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους πολίτες για κρίσιμες πληροφορίες, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO), τις πιθανές συνέπειες της παραβίασης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Σωτηρόπουλο, καμία τέτοια ενημέρωση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα από το υπουργείο Εξωτερικών, γεγονός που οδήγησε στην προσφυγή του στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή.

Το γεγονός ότι το υπουργείο αναγνώρισε το λάθος, αλλά δεν προχώρησε στη συνέχεια στις ενέργειες που επιβάλλει η νομοθεσία για τη διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το επίπεδο γνώσης και εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών. Παράλληλα, αναδεικνύει ότι τα λάθη στον χειρισμό ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών εξακολουθούν να συμβαίνουν.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί, εφόσον κρίνει να εξετάσει τυχόν κυρώσεις.

