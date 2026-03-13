Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου το κόστος των βομβαρδισμών στο Ιράν:
- Tις πρώτες έξι μέρες έφτασε τα 11,3 δις δολάρια
- Τις πρώτες 100 ώρες 3,7 δις.
- Τις πρώτες δυο μέρες 5,6 δις.
Το ημερήσιο κόστος στην περιοχή των επιχειρήσεων του Κόλπου, σύμφωνα με μετρήσεις ερευνητών (CNN):
- Ενός αεροπλανοφόρου είναι 6 εκατ
- Ενός καταδρομικού πλοίου (με πυραύλους Cruise) είναι 5 εκατ
- Ενός αεροσκάφους F-35 5 εκατ. (λειτουργία+βομβαρδισμοί)
- Ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού (μαζί με καύσιμα) 9 εκατ
- Το ημερήσιο κόστος του πολέμου στο Ιράν είναι 891,4 εκατ
- Το συνολικό κόστος μέχρι σήμερα (14 μέρες πολέμου) είναι 18,5 δις
(Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνεται η προετοιμασία του πολέμου, το κόστος μετακινήσεων, η αποζημίωση προσωπικού και οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ).
Για λόγους σύγκρισης, οι παλαιότεροι πόλεμοι κόστισαν πολύ λιγότερο.
- Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στον Β’ Π.Π. (1942-1945) κόστισαν 31,5 δις.
- Οι βομβαρδισμοί στο Κόσοβο επί 78 μέρες κόστισαν 4 δις.
- Οι δυο πόλεμοι στον Κόλπο (Κουβέιτ, Ιράκ) 31,6 δις.
- Οι πόλεμοι της τρομοκρατίας (Αφγανιστάν, Ιράκ) επί 20 χρόνια κόστισαν συνολικά 8 τρις.
Ν.Τ.