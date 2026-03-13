Tις πρώτες έξι μέρες έφτασε τα 11,3 δις δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου το κόστος των βομβαρδισμών στο Ιράν:

Tις πρώτες έξι μέρες έφτασε τα 11,3 δις δολάρια

Τις πρώτες 100 ώρες 3,7 δις.

Τις πρώτες δυο μέρες 5,6 δις.

Το ημερήσιο κόστος στην περιοχή των επιχειρήσεων του Κόλπου, σύμφωνα με μετρήσεις ερευνητών (CNN):

Ενός αεροπλανοφόρου είναι 6 εκατ

Ενός καταδρομικού πλοίου (με πυραύλους Cruise) είναι 5 εκατ

Ενός αεροσκάφους F-35 5 εκατ. (λειτουργία+βομβαρδισμοί)

Ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού (μαζί με καύσιμα) 9 εκατ

Το ημερήσιο κόστος του πολέμου στο Ιράν είναι 891,4 εκατ

Το συνολικό κόστος μέχρι σήμερα (14 μέρες πολέμου) είναι 18,5 δις

(Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνεται η προετοιμασία του πολέμου, το κόστος μετακινήσεων, η αποζημίωση προσωπικού και οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ).

Για λόγους σύγκρισης, οι παλαιότεροι πόλεμοι κόστισαν πολύ λιγότερο.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στον Β’ Π.Π. (1942-1945) κόστισαν 31,5 δις.

Οι βομβαρδισμοί στο Κόσοβο επί 78 μέρες κόστισαν 4 δις.

Οι δυο πόλεμοι στον Κόλπο (Κουβέιτ, Ιράκ) 31,6 δις.

Οι πόλεμοι της τρομοκρατίας (Αφγανιστάν, Ιράκ) επί 20 χρόνια κόστισαν συνολικά 8 τρις.

Ν.Τ.