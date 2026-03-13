Σφοδρή επίθεση του Νάσου Ηλιόπουλου στην κυβέρνηση μετά την αποκαλύψεις Ντίλιαν για το Predator.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Νάσος Ηλιόπουλος, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών και τις δηλώσεις του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Intellexa.

Ο βουλευτής υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Ντίλιαν δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του λογισμικού παρακολούθησης Predator στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «από χθες το βράδυ βαράνε καμπάνες», αναφερόμενος στη δήλωση του επιχειρηματία ότι η εταιρεία του παρέχει τεχνολογία «μόνο σε κυβερνήσεις και σε επιχειρήσεις για την επιβολή του νόμου».

Σύμφωνα με τον Ηλιόπουλο, από αυτή τη δήλωση προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιος υπέγραψε τη σύμβαση για τη χρήση του Predator. Όπως είπε, η υπογραφή ενδέχεται να συνδέεται με τον πρώην διοικητή της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, Παναγιώτης Κοντολέων, ο οποίος –όπως σημείωσε– τοποθετήθηκε στη θέση αφού προηγουμένως είχε τροποποιηθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Ο βουλευτής άφησε επίσης αιχμές ότι η συμφωνία μπορεί να είχε υπογραφεί απευθείας από το πρωθυπουργικό γραφείο, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση. «Μιλάμε για αντιπαράθεση με μια κυβέρνηση που μέρα με τη μέρα μοιάζει με πτέρυγα αντρικών φυλακών. Αυτό έχετε καταφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο, ο οποίος –όπως είπε– είχε καταδικαστεί, σημειώνοντας ότι την περίοδο που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις παγίδευσης τηλεφώνων, τελούσε υπό 24ωρη φύλαξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι οι παγιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν με προπληρωμένη κάρτα που είχε αγοραστεί από συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο –όπως είπε– μισθοδοτούνταν από την ΕΥΠ. Κατά τον ίδιο, στόχος παρακολούθησης υπήρξαν ακόμη και υπάλληλοι της υπηρεσίας σε μια περίοδο που η εποπτεία της ΕΥΠ ασκούνταν από τον τότε γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ηλιόπουλος δήλωσε: «Έχετε μπλέξει πολύ άσχημα και να είστε σίγουροι ότι θα έρθει η στιγμή όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει και στη Δικαιοσύνη».